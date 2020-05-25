Законопроект о двойном гражданстве: в чем суть и каковы риски

На днях в Раде собирались рассматривать законопроект №2590, который предусматривает узаконивание двойного гражданства в Украине и вызвал волну критики как со стороны экспертов, так и ряда политических сил. Его отправили на доработку.

О чем именно идет речь в проекте закона и какие его моменты являются спорными – объясняет сайт 24 канала.

Что известно о законопроекте №2590?

13 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение ВР проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Его несколько месяцев разрабатывал МИД в сотрудничестве с мировым конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.

Сам президент обосновал это прежде всего возможностью возвращения на родину талантливой молодежи. В частности, специалистов ІТ-сферы.

Во время согласительного совета 18 мая участники заседания проголосовали за то, чтобы включить законопроект в повестку дня заседания Рады на этой неделе. Однако уже 19 мая спикер парламента Дмитрий Разумков объявил, что законопроект снят с рассмотрения. Это произошло после обращения руководителей нескольких фракций – "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" настаивали на том, чтобы отправить законопроект на доработку.

Читайте подробнее Рада отложила рассмотрение законопроекта о двойном гражданстве

Как сказано в пояснительной записке проекта закона, предлагаемые им изменения обусловлены рядом факторов: миграционные процессы, расхождение законодательства разных государств в отношении приобретения и прекращения гражданства, интересы национальной безопасности Украины и тому подобное.

Авторы законопроекта указывают, что требует решения в том числе и вопрос использования паспорта гражданина бывшего СССР образца 1974 года как документа, позволяющего решать вопрос приобретения гражданства Украины.

Основные предложенные изменения:

расширение круга лиц, которые приобретают гражданство Украины по территориальному происхождению через предков, которые родились или постоянно проживали на территориях, которые на тот момент входили в состав УНР, ЗУНР, Украинского Государства, УССР Закарпатской Украины, УССР;

представления декларации об отказе от иностранного гражданства будет достаточно для приобретения гражданства Украины, в частности, лицам, которые служили (служат) в ВСУ, помогали в обеспечении национальной безопасности и обороны; являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись в своей стране преследованиям; претендуют на государственную службу, службу в органах местного самоуправления или в правоохранительных органах и т. д;

введение для приобретения гражданства возможности принесения присяги гражданина Украины иностранцем, родина которого включена в соответствующий перечень (например, для военнослужащих-контрактников или преследуемых на родине россиян). При этом предусмотрено, что в указанный список не могут быть включены страны, признанные Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом;

пересмотр оснований потери гражданства Украины;

расширение оснований приобретения гражданства Украины детьми, в том числе вследствие усыновления или установления опеки;

сокращение перечня независимых от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства.

Сегодня, согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако это не происходит автоматически: прекратить гражданство может только президент Украины своим указом.

Почему законопроект критикуют?

Реакция общества на проект закона является скорее негативной. Прежде всего в этом контексте вспоминают недавнее нововведение Владимира Путина относительно упрощенного получения гражданства РФ для белорусов и украинцев (которых в РФ признали "носителями русского языка").

Детали Путин признал украинцев носителями русского языка: какие могут быть последствия

Так, на брифинге народных депутатов 19 мая представительница "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар отметила, что он прямо нарушает Конституцию Украины, в частности статью 4, в которой сказано о едином действующем гражданстве в государстве. То есть новый законопроект в таком виде предусматривает исключение нормы о том, что обретение гражданства другого государства в Украине является основанием для лишения украинского паспорта. И это может иметь негативные последствия.

В частности, через программу Кремля по паспортизации людей, которые проживают в ОРДЛО, сотни тысяч украинцев там получили российские паспорта – в обмен на так называемые паспорта "ЛНР" и "ДНР". Украинский паспорт же, в основном, не сдавали и, таким образом, эти люди сегодня обладают двумя паспортами.

Это означает, что люди с российскими паспортами, если убрать вышеуказанный момент из закона, могли бы избирать своих представителей в органы власти Украины, и даже избираться сами,

– объяснила Сюмар.

Законопроект определяет определенный перечень должностей, которые не могут занимать люди с двойным гражданством. Однако, например, Верховная Рада в список не попадает. То есть фактически люди с двумя паспортами могут быть народными депутатами.

Сейчас, по закону, граждане Украины могут иметь только один паспорт / Фото 24 канал

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе в свою очередь уточнила, что еще во время принятия Конституции Украины в 1996 году была заложена невозможность двойного гражданства – чтобы избежать влияния со стороны России.

То, что Кремль делает с паспортизацией наших граждан на Востоке Украины и в Крыму, он делал точно так же в других регионах, которые атаковал: в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Ничего нового не придумывали,

– отметила депутат.

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин во время брифинга 18 мая сказал, что сам законопроект "юридически неграмотный" и, в нарушение Конституции, создает лазейку, благодаря которой можно предусмотреть множественное гражданство. Также, по его словам, он является несвоевременным и неуместным, учитывая такие обстоятельства:

Во-первых, у нас продолжается война. И на временно оккупированной территории, как известно, раздаются паспорта государства-агрессора, а мы фактически создаем дополнительные привилегии его представителям.

Во-вторых, у нас вводится рынок земли, где есть существенные ограничения в отношении граждан-нерезидентов. А последние фактически могут превратиться в граждан-резидентов, если этот законопроект будет принят Верховной Радой в том виде, в котором он есть.

Читайте также Зеленский объяснил, почему Украина хочет ввести двойное гражданство

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала объяснил, что власть отложила рассмотрение этого законопроекта именно ввиду критики:

"Если есть определенные критические замечания, лучше на них обратить внимание заранее, а не после того, как закон уже рассматривается... Поскольку есть риски, что могут придумать различные схемы, чтобы "нехорошие" люди получили украинское гражданство – лучше перестраховаться и доработать законопроект".