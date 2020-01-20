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      Зеленский объяснил, почему Украина хочет ввести двойное гражданство

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      Владимир Зеленский поддерживает внедрение двойного гражданства / Getty images

      Украинское правительство работает над вопросом о возможном введении двойного гражданства. По словам Зеленского, это поможет украинской диаспоре США свободно возвращаться домой.

      Владимир Зеленский в интервью журналу Newsweek рассказал, что украинская молодежь очень положительно относится к США, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить великолепное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире,
      – подчеркнул Зеленский.

      Политик добавил, что многие украинцы едут и набираются опыта, но нужно, "чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться".

      Можно ли в Украине сейчас иметь двойное гражданство?Согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины.

      Однако не следует это расценивать как запрет двойного гражданства, поскольку потеря гражданства Украины происходит не автоматически с приобретением гражданства другого государства, а исключительно со дня выдачи Указа Президента Украины о прекращении гражданства в отношении определенного лица.

      Таким образом, утверждение о запрете двойного гражданства в Украине является ошибочным.

      Заметим, что в Кабмине имеют несколько подходов к введению в Украине двойного гражданства. Министерство иностранных дел сейчас работает над созданием соответствующего законопроекта.

      В общем разработать механизмы предоставления гражданства этническим украинцам, которые живут в других странах, Владимир Зеленский поручил МИД. Впоследствии глава государства поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Новости США Законодательство Двойное гражданство
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