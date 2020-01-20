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      Зеленський пояснив, чому Україна хоче ввести подвійне громадянство

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      Володимир Зеленський підтримує впровадження подвійного громадянства / Getty images

      Український уряд працює над питанням про можливе введення подвійного громадянства. За словами Зеленського, це допоможе українській діаспорі зі США вільно повертатися додому.

      Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Newsweek розповів, що українська молодь дуже позитивно ставиться до США, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі,
      – наголосив Зеленський.

      Політик додав, що багато українців їдуть і набираються досвіду, але потрібно, "щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися".

      Чи в Україні зараз можна мати подвійне громадянство? Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.

      Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.

      Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.

      Зауважимо, що у Кабміні мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроєкту.

      Загалом розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Володимир Зеленський. Згодом глава держави доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Подвійне громадянство Законодавство Новини США Кабінет Міністрів України
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