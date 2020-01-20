Зеленський пояснив, чому Україна хоче ввести подвійне громадянство

Український уряд працює над питанням про можливе введення подвійного громадянства. За словами Зеленського, це допоможе українській діаспорі зі США вільно повертатися додому.

Володимир Зеленський в інтерв'ю журналу Newsweek розповів, що українська молодь дуже позитивно ставиться до США, пише "Інтерфакс-Україна".

До теми: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

Ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих у світі,

– наголосив Зеленський.

Політик додав, що багато українців їдуть і набираються досвіду, але потрібно, "щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися".

Чи в Україні зараз можна мати подвійне громадянство? Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянства іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України.



Проте не слід це розцінювати як заборону подвійного громадянства, оскільки втрата громадянства України відбувається не автоматично з набуттям громадянства іншої держави, а виключно з дня видачі Указу Президента України про припинення громадянства щодо певної особи.



Таким чином, твердження про заборону подвійного громадянства в Україні є помилковим.

Зауважимо, що у Кабміні мають кілька підходів до введення в Україні подвійного громадянства. Міністерство закордонних справ зараз працює над створенням відповідного законопроєкту.

Загалом розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах, МЗС доручив Володимир Зеленський. Згодом глава держави доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.

До речі: Скільки жителів Закарпаття мають паспорт Угорщини: шокуюча цифра