Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Почему Рада отозвала законопроект о двойном гражданстве: объяснение политолога

- Читати новину українською

Законопроект о двойном гражданстве, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, Верховная Рада отозвала. Политолог Владимир Фесенко отметил, что такие действия можно считать положительной чертой монобольшинства и Офиса Президента, ведь они прислушивались к критической волне в общественном мнении.

Об этом политолог рассказал в эфире 24 канала. Он пояснил, что фракция "Слуга народа" большая и там, как все видели неоднократно, есть разные мнения.

Читайте также Рада отложила рассмотрение законопроекта о двойном гражданстве

Фесенко отметил, что отзыв законопроекта показал, что власть прислушивается к мнению граждан.

"Прислушались не так во фракции, как в Офисе Президента. По моему мнению, очень положительная черта. Они реагируют на критические волны в общественном мнении. Если есть определенные критические замечания, лучше на них обратить внимание заранее, а не после того, как закон уже рассматривается", – заверил политолог.

По его словам, этот законопроект в первую очередь предусматривает для представителей диаспоры или людей, которые воевали, упрощенную процедуру получения гражданства.

Поскольку есть риски, которые могут придумать различные схемы, чтобы "злые" люди получили украинское гражданство – лучше перестраховаться и доработать законопроект,
– подытожил Фесенко.

Справка. Инициатором законопроекта №2590 (о двойном гражданстве) является Президент Украины Владимир Зеленский. Его в течение нескольких месяцев разрабатывало Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве со Всемирным конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.

Что известно об отзыве этого законопроекта?Рассмотреть законопроект о двойном гражданстве Владимир Зеленский попросил парламент на ближайшем заседании. Во время согласительного совета в понедельник, 18 мая 2020 года, участники заседания проголосовали за то, чтобы включить законопроект в повестку дня заседания. Однако уже на следующий день, 19 мая, Дмитрий Разумков заявил о снятии законопроекта по рассмотрению на заседании. Все из обращения руководителей нескольких фракций.

Законопроект вызвал дискуссии. В частности, представители фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" настаивали, чтобы законопроект отправили на доработку. 

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Двойное гражданство Слуга народа
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Главные ошибки Кучмы: скандалы и рейтинг политика
сегодня , 20:09 Главные ошибки Кучмы: скандалы и рейтинг политика
Інна Жолобович
Дмитрий Гордон: журналист или рупор пропаганды
сегодня , 19:03 Дмитрий Гордон: журналист или рупор пропаганды
Анна Запотоцька
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк