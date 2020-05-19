Почему Рада отозвала законопроект о двойном гражданстве: объяснение политолога

Законопроект о двойном гражданстве, инициатором которого является президент Владимир Зеленский, Верховная Рада отозвала. Политолог Владимир Фесенко отметил, что такие действия можно считать положительной чертой монобольшинства и Офиса Президента, ведь они прислушивались к критической волне в общественном мнении.

Об этом политолог рассказал в эфире 24 канала. Он пояснил, что фракция "Слуга народа" большая и там, как все видели неоднократно, есть разные мнения.

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Фесенко отметил, что отзыв законопроекта показал, что власть прислушивается к мнению граждан.

"Прислушались не так во фракции, как в Офисе Президента. По моему мнению, очень положительная черта. Они реагируют на критические волны в общественном мнении. Если есть определенные критические замечания, лучше на них обратить внимание заранее, а не после того, как закон уже рассматривается", – заверил политолог.

По его словам, этот законопроект в первую очередь предусматривает для представителей диаспоры или людей, которые воевали, упрощенную процедуру получения гражданства.

Поскольку есть риски, которые могут придумать различные схемы, чтобы "злые" люди получили украинское гражданство – лучше перестраховаться и доработать законопроект,

– подытожил Фесенко.

Справка. Инициатором законопроекта №2590 (о двойном гражданстве) является Президент Украины Владимир Зеленский. Его в течение нескольких месяцев разрабатывало Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве со Всемирным конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.

Что известно об отзыве этого законопроекта?Рассмотреть законопроект о двойном гражданстве Владимир Зеленский попросил парламент на ближайшем заседании. Во время согласительного совета в понедельник, 18 мая 2020 года, участники заседания проголосовали за то, чтобы включить законопроект в повестку дня заседания. Однако уже на следующий день, 19 мая, Дмитрий Разумков заявил о снятии законопроекта по рассмотрению на заседании. Все из обращения руководителей нескольких фракций.



Законопроект вызвал дискуссии. В частности, представители фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" настаивали, чтобы законопроект отправили на доработку.