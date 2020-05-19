Чому Рада відкликала законопроєкт про подвійне громадянство: пояснення політолога

Законопроєкт про подвійне громадянство, ініціатором якого є президент Володимир Зеленський, Верховна Рада відкликала. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що такі дії можна вважати позитивною рисою монобільшості та Офісу Президента, адже вони прислухались до критичної хвилі в громадській думці.

Про це політолог розповів в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що фракція "Слуга народу" велика і там, як всі бачили неодноразово, є різні думки.

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Фесенко зауважив, що відкликання законопроєкту показало, що влада дослухається до думки громадян.

"Дослухались не так у фракції, як в Офісі Президента. На мою думку, дуже позитивна риса. Вони реагують на критичні хвилі в громадській думці. Якщо є певні критичні зауваження, краще на них звернути увагу заздалегідь, а не після того, як закон вже розглядається", – запевнив політолог.

За його словами, цей законопроєкт насамперед передбачає для представників діаспори чи людей, які воювали, спрощену процедуру отримання громадянства.

Оскільки є ризики, що можуть вигадати різні схеми, щоб "недобрі" люди отримали українське громадянство – краще перестрахуватися і доопрацювати законопроєкт,

– підсумував Фесенко.

Довідка. Ініціатором законопроєкту №2590 (про подвійне громадянство) є президент України Володимир Зеленський. Його протягом декількох місяців розробляло Міністерство закордонних справ України у співпраці зі Світовим конгресом українців та діаспорськими організаціями.

Що відомо про відкликання цього законопроєкту? Розглянути законопроєкт про подвійне громадянство Володимир Зеленський попросив парламент на найближчому засіданні. Під час погоджувальної ради в понеділок, 18 травня 2020 року, учасники засідання проголосували за те, щоб включити законопроєкт до порядку денного засідання. Однак вже наступного дня, 19 травня, Дмитро Разумков заявив про зняття законопроєкту з розгляду на засіданні. Все через звернення керівників кількох фракцій.



Законопроєкт викликав дискусії. Зокрема, представники фракцій "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" наполягали, аби законопроєкт відправили на доопрацювання.