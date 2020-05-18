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Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про подвійне громадянство

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Закон про подвійне громадянство розглядатимуть цього тижня
Коли розглянуть закон про подвійне громадянство / Фото 24 каналу

Зеленський попросив парламент на найближчому засідання розглянути законопроєкт про подвійне громадянство. Обговорення цього законопроєкту викликало гострі дискусії між головами фракцій Верховної Ради.

Зрештою учасники засідання проголосували за те, щоб включити законопроєкт до порядку денного засідання цього тижня. Про це повідомляє пресслужба верховної Ради на своєму сайті

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Ініціатором законопроєкту №2590 є Володимир Зеленський. Його протягом декількох місяців розробляло Міністерство закордонних справ України у співпаці зі Світовим конгресом українців та діаспорськими організаціями.

Законопроєкт викликав жваві дискусії. Представники фракцій "Батьківщина" та "Європейська Солідарність" наполягали на тому, що не вносити цей законопроєкт у порядок денний, а відправити на доопрацювання. 

Більшістю голосів законопроєкт залишили у порядку денному. В разі, якщо він потребуватиме серйозних правок – Рада відправить його на доопрацювання.

Якщо він потребуватиме доопрацювання – таке рішення прийме Верховна рада. Тим більше, це перше читання,
– зазначив спікер парламенту.

Ознайомитися із текстом законопроєкту можна на сайті Верховної Ради. 

Чи можна громадянам України мати ще один паспорт іншої держави?Згідно з законом, якщо громадянин України добровільно набуває громадянство іншої держави, це є підставою для припинення громадянства України. Однак, припинити громадянство певної особи може лише президент України своїм указом.

Тобто автоматично при отриманні паспорта іншої держави паспорт України не анульовується. Однак, механізм для прециденту втратити громадянство України є.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини політики Новини України Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Володимир Зеленський Подвійне громадянство Верховна Рада
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