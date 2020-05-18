Рада на этой неделе может рассмотреть закон о двойном гражданстве

Зеленский попросил парламент на ближайшем заседании рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Обсуждение этого законопроекта вызвало острые дискуссии между главами фракций Верховной Рады.

В конце концов участники заседания проголосовали за то, чтобы включить законопроект в повестку дня заседания на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады на своем сайте.

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Инициатором законопроекта №2590 является Владимир Зеленский. Его в течение нескольких месяцев разрабатывало Министерство иностранных дел Украины в сотрудничестве со Всемирным конгрессом украинцев и диаспорскими организациями.

Законопроект вызвал оживленные дискуссии. Представители фракций "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" настаивали на том, чтобы не вносить этот законопроект в повестку дня, а отправить на доработку.

Большинством голосов законопроект оставили в повестке дня. В случае, если он будет нуждаться в серьезных правках – Рада отправит его на доработку.

Если он будет нуждаться в доработке – такое решение примет Верховная Рада. Тем более, это первое чтение,

– отметил спикер парламента.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на сайте Верховной Рады.

Можно ли гражданам Украины иметь еще один паспорт другого государства?Согласно закону, если гражданин Украины добровольно приобретает гражданство другого государства, это является основанием для прекращения гражданства Украины. Однако, прекратить гражданство определенного лица может только Президент Украины своим указом.



То есть автоматически при получении паспорта другого государства паспорт Украины не аннулируется. Однако, механизм для прецидента потерять гражданство Украины есть.