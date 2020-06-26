В последнее время в парламент все чаще вносят законопроекты, в которых говорится о коммунальных платежах. Эксперты оценили новую инициативу.

Какие изменения ожидают украинцев в случае принятия предложенного законопроекта об усилении ответственности за неуплату коммунальных услуг, – в материале 24 канала.

Недостижимая коммуналка

Как сообщает Государственная служба статистики, задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги на 1 мая текущего года составляет 63,1 миллиарда гривен.

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Украинцы задолжали за такие коммунальные услуги:

поставка и распределение природного газа – 25,6 миллиарда гривен;

поставка и распределение электрической энергии – 5,9 миллиарда гривен;

централизованное отопление и горячее водоснабжение – 20,5 миллиарда гривен;

водоснабжение и водоотведение – 5,3 миллиарда гривен;

содержание домов и придомовой территории – 4,9 миллиарда гривен;

вывоз бытовых отходов – 0,97 миллиарда гривен.



Депутаты предлагают изменить наказание за неуплату коммунальных услуг / Фото 24 канал

Так, недавно депутаты внесли в Верховную Раду проект закона относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Правда, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко говорит, что уже есть закон, принятый еще в 2003 году, который называется "О реструктуризации задолженности по квартплате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Он все еще действует.

В новом законопроекте есть спекуляция, мол, после 2003 года принимался другой закон, который якобы перечеркнул положение предыдущего. Однако, закон от 2003 года действует. Сейчас можно подать заявление поставщику коммунуслуг и просить реструктурировать задолженность,

– рассказывает Александр Сергиенко.

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Что сделали авторы нового законопроекта? Они приняли закон "Об исполнительном производстве" и в части, где речь идет об алиментах после каждого слова "алименты" поставили через запятую "задолженность физического лица за жилищно-коммунальные услуги". Таким образом приравняв санкции статьи, которые применяются к алиментщикам и должникам.

Учитывая прописанные в проекте санкции – это немного слишком. Очень много долгов за коммуналку уже накоплено. Если сравнить два последних отопительных сезона, то долги населения за жилищно-коммунальные услуги составили 12 миллиардов гривен,

– говорит экономический эксперт Виктор Скаршевский.

Также эксперт добавляет – такая ситуация свидетельствует, что не всем хватило субсидий. Иначе не было бы столько долгов накоплено. Это косвенный показатель, который демонстрирует, что субсидий не хватало, либо не все, кто нуждается, смогли их получить.

Наказать неплательщиков

В предложенном депутатами законопроекте предусмотрено ужесточение наказания для неплательщиков за коммуналку.

Тем, кто имеет задолженность за "коммуналку", хотят запретить:

выезжать за границу;

ходить на охоту;

управлять автомобилем;

пользоваться оружием отечественного производства и т.д.

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Вместе с тем, авторы документа предлагают, чтобы после его принятия украинцы с 1 октября имели возможность подписывать договоры реструктуризации.

Это абсолютно лишняя вещь. По действующему гражданскому праву, поставщики прекрасно подают в суд и взыскивают задолженность, накладывают аресты на должников,

– считает Александр Сергиенко.

Эксперт добавляет, что в стране миллионы должников. У нас массовое явление, когда люди не оплачивают отопление в зимний период в полном объеме (платят только 50%), а потом летом погашают задолженность. Это прослеживается из данных Государственной службы статистики. Если проанализировать их информацию, то видно колебания: зимой недоплачивают, а летом переплачивают. Таких должников миллионы, если им сказать – эти долги можно легко реструктурировать, то все они "ринутся" в теплокоммунэнерго, газконторы, водоканалы и прочее. Там образуются очереди и они даже физически не смогут обработать такое количество заявлений. Это не нужно. Ведь проблему составляют так называемые злостные неплательщики. В основном, речь идет о социальных случаях, в которых нужно разбираться в суде.

Зато авторы законопроекта предлагают упрощенную процедуру – без судебного заседания наказывать неплательщиков. То есть судья выносит предписание и за имеющийся долг, к примеру, у вас забирают машину на шрафплощадку.

"Нам не нужны подобные меры, тем более в драконьем исполнении. Это лишь прибавит социального напряжения и раздражения в обществе. Если есть желание бороться с задолженностью, надо устранять причину – разрыв в способности населения платить и уровне тарифов", – добавляет Сергиенко.

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За последние три года начисления выросли почти вдвое, а задолженность увеличилась втрое. По мнению Сергиенко, это свидетельствует – перейден определенный критический ценовой предел, по которому люди не могут платить. В результате, потребители начинают на чем-то экономить, например, один месяц не заплатил за одну услугу, а другой за вторую.

Проблема в том, что несмотря на резкое поднятие тарифов, которое началось в последние годы и сверхприбыли Нафтогаза, эти средства не инвестировались в увеличение добычи природного газа в Украине. Объемы добычи которого упали по сравнению с 2015 годом,

– отмечает Виктор Скаршевский.

Хотя планировалось увеличить добычу газа из 15 миллиардов газа в 2015 году, до 20 – в 2020 году. Здесь уже имеем среднесрочную проблему. Скаршевский замечает, если мы хотим, чтобы тарифы для населения были невысоки и экономически обоснованы, а также привязаны к украинскому газу, нужно увеличивать его добычу. Правда, этого не происходит. К газу же "привязаны" тарифы на отопление. Ведь в тарифах на газ примерно 70% – составляет стоимость газа. Это в среднем по стране. Конечно, где-то больше, а где-то меньше.

Взаиморасчеты или списания?

Поэтому, проблема есть и ежегодно она становится острее. По убеждению экономического эксперта, необходимо принять закон, которым урегулировать все эти накопленные долги.

Некоторую часть необходимо списать, определенную реструктуризировать, где сделать взаимозачет (долги по зарплате с коммунальными задолженностями). Правда, долги по зарплате не такие уж и большие – примерно 3 миллиарда гривен. К решению проблемы нужно подходить индивидуально,

– убежден Виктор Скаршевский.



У каждого свои причины неуплаты за коммунальные услуги / Фото 24 канала

По мнению Скаршевского, есть семьи с достойными доходами, но они банально не желают платить по счетам. Им списывать долги – нельзя. Однако, пока точно нельзя сказать – какой процент должников имеет деньги, но не считает нужным оплачивать счета, а у кого нет средств на их "погашение".

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Во-первых – необходимо решить вопрос с накопленными долгами.

Во-вторых – привести тарифы к экономически обоснованным показателям. Собственно, как это записано в украинском законодательстве. Потому что сейчас тарифы на газ для населения привязаны к импорту, в частности к нидерландской бирже, и в принципе людям это выгодно. Проанализировав цены на ней за последний год, увидим – цены упали вдвое. Речь идет об импортном газе. С другой стороны – в Украине тарифы аж настолько не снизились. В любом случае, происходит постепенное снижение. По мнению Скаршевского, их нужно отвязать от импортного паритета и все же привязаться к украинскому газу, который дешевле импортного. Газа отечественной добычи почти в полной мере хватает для удовлетворения потребностей населения.

В-третьих – если есть неплательщики, тогда уже, когда формирование цены на услуги будет прозрачным, можно вводить более жесткие санкции за неуплату. Не нужно начинать с усиления санкций.

Сегодня задолженность за жилищно-коммунальные услуги составляет 3 миллиарда гривен. По мнению Виктора Скаршевского, этот законопроект даже не вынесут в зал парламента. Это лишь инициатива нескольких депутатов, потому что накануне местных выборов никто не будет "проталкивать" такой проект, поскольку он негативно отразится на рейтинге.