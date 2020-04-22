Депутаты предлагают списать долги за коммуналку: что известно о законопроекте

В парламенте зарегистрировали законопроект, которым предлагают списать долги за коммунальные услуги населения, которые накопились по состоянию на 1 января 2020 года.

Какие именно долги предлагают списывать украинцам и имеет ли шансы такая законодательная инициатива быть принятой, – в материале сайта 24 канала.

Что предлагает законопроект

На днях, на сайте Верховной Рады появился законопроект "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и снабжение горячей воды, поставку электрической энергии, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2020 года".

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Авторы законодательной инициативы предлагают списать задолженности населения за следующие виды услуг:

за природный газ перед поставщиками природного газа для нужд бытовых потребителей;

за централизованное отопление и снабжение горячей воды, услуг населению субъектами хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг;

за поставку электрической энергии для каждого класса потребителей перед соответствующими поставщиками услуг.

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Списание задолженности, согласно этому проекту закона, будет осуществляться в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Задолженность за газ, централизованное отопление и снабжение горячей воды предлагают списывать путем взаимозачета за потребленный природный газ перед Нафтогазом Украины. Долги за электроэнергию, по мнению авторов новации, депутатов от ОПЗЖ, должны погасить из Госбюджета.

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По данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2020 года задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 63,7 миллиардов гривен.

В частности, украинцы задолжали за:

поставки природного газа – 27,9 миллиарда гривен;

централизованное отопление и поставку горячей воды – 20,4 миллиарда гривен;

содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 5,1 миллиарда гривен;

централизованное снабжение холодной воды и водоотведения – 4,1 миллиарда гривен;

вывоз бытовых отходов – 0,8 миллиарда гривен;

поставка электрической энергии – 5,4 миллиарда гривен.

Защита или диверсия?

По убеждению авторов законопроекта, он должен защитить украинцев от стремительного роста цен и тарифов на коммунальные услуги. Они считают, что рост цен на коммунальные услуги в 2015 – 2019 годах не соответствует реальным доходам и платежеспособности украинцев.

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Так, по подсчетам соавтора законопроекта, Натальи Королевской, из Госбюджета нужно будет выделить 5,4 миллиарда гривен для покрытия задолженности населения за потребленную электроэнергию.

Увеличение на 2020 год расходов в рамках списания задолженности населения за электроэнергию предлагается за счет экономии, которая будет получена по другим бюджетным программам, а также корректировки отдельных бюджетных программ с целью содействия преодолению последствий пандемии COVID-19, – отмечает в пояснительной записке к документу Наталья Королевская.



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Правда, анализируя этот документ, большинство экспертов сходятся во мнении, что нет никаких перспектив быть принятым.

Адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин считает, что вероятность принятия этого законопроекта крайне низкая, поскольку он популистский, а не реалистичный.

Не думаю, что государство готово напечатать 50 миллиардов гривен и потратить их на компенсацию этих услуг. Если не компенсировать эти расходы поставщикам услуг, наступит коммунальный коллапс. Собственно, в мире подобной практики нет,

– убеждает адвокат Головин.

У директора Института города Александра Сергиенко возникает логичный вопрос к авторам новации – кто компенсирует предприятиям понесенные ими расходы.

"Может госпожа Королевская компенсирует расходы предприятий? Если да, тогда эта инициатива хорошая. В партии ОПЗЖ люди не бедные и могут себе это позволить. Пусть они вернут предприятиям эти долги и тогда можно закрыть вопрос", – отмечает Александр Сергиенко.

По убеждению эксперта, это не то что пиар, а экономическая диверсия. Ведь теплокоммунэнерго, водоканалы – все они работают и тратят деньги для того, чтобы у нас была вода, тепло и вывозился мусор. В случае принятия такого закона получится, что они работали даром.

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Встает еще один вопрос – как будут чувствовать себя люди, которые исправно платили за коммуналку? Ведь у честных плательщиков возникнет логичный вопрос – зачем мы платили, если рано или поздно появится кто-то вроде госпожи Королевской и спишет эти долги.

Так вещи категорически нельзя делать. Хотя подобные инициативы и были в начале 1990-х годов. Тогда была еще хуже, чем сейчас, кризисная ситуация, тогда мнения как экспертов, так и чиновников были едины – этого нельзя делать,

– резюмирует Александр Сергиенко.

Следовательно, украинцам нужно оплачивать счета за предоставление коммунальных услуг, поскольку их никто не будет списывать.