Закрадається думка, що на те і розраховує вітчизняна кримінальна олігархія, яка проникла у структури влади міцно і надовго. Судіть самі.

Читайте також: Де справедливий розгляд справи Шеремета: відкритий лист до Володимира Зеленського

Тобто спочатку парламент, який ми всі утримуємо, приймає неконституційні норми, так? Потім роками правоохоронна і судова системи, яких теж утримує держава, обслуговують цю неконституційну норму, а потім нарешті хтось вирішує звернутись до Конституційного суду і обнулити ситуацію.

Так було, наприклад, із злочином "незаконне збагачення". Коли під завершення каденція 5-го президента обнулили всі кримінальні провадження VIP-підозрюваних і НАБУ ніби і не працювало. Такий собі "дембельській колективний хабар", чи як?

Тепер Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу 375 "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови".

По-перше, цим обнулили справи і звільнили від відповідальності тих, хто був під підозрою або підсудний.

По-друге, Конституційний суд вирішив не соромитись і продовжив дію, УВАГА, неконституційної норми ще на пів року.

Тобто ми всі будемо знати, що но норма неконституційна, але вона буде чинною – це як? Гарна лазівка аби потім отримати чимале відшкодування від держави за рішенням Європейського суду з прав людини.

Сумні наслідки для України

Такі речі підривають репутацію нашої держави дуже серйозно. З такою державою ніхто не захоче мати справу.

Треба змінювати механізм роботи Верховної Ради і Конституційного суду. Не повинні прийматись неконституційні закони. Це ганьба, коли працює більше 400 обранців, тисячі помічників, ГНЕУ, багатотисячний апарат ВР і зрештою звідти виходять неконституційні норми, які роками працюють.

Зверніть увагу! Суд визнав неконституційною статтю про покарання суддів за свідомо неправосудні вироки

Потрібно тоді зробити так, щоб Конституційний суд давав свій висновок про конституційність до того, як закон буде прийнято. Треба встановити строки для КСУ, бо вони вміють роками вичитувати один закон, створити підрозділ, який буде цим займатись... Або напрацювати якийсь інший механізм, який не дозволить приймати неконституційні закони.