Конституційний суд України 11 червня ухвалив рішення у справі за поданням 55 народних депутатів. Своїм рішенням суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про відповідальність суддів за свідомо неправосудні вироки.

Мовиться про статтю 375 Кримінального кодексу. Вона передбачає кримінальну відповідальність суддів за постановлення "свідомо неправосудного" вироку, рішення, ухвали або постанови. Про це повідомила пресслужба Конституційного суду України.

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Чому суд визнав статтю неконституційною

Автори клопотання наголошували, що сполучення слів "свідомо неправосудний" є оцінним, а його зміст законодавчо не визначений. На думку народних депутатів України, стаття 375 суперечить принципу верховенства права.

Судді Конституційного суду наголосили, що у статті 375 немає:

критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними"

розкриття змісту сполучення слів "свідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину.

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Служителі Феміди також підкреслили, що кримінальний закон повинен відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та прогнозованості.

Конституційний суд відтермінував втрату чинності цієї статті на 6 місяців з дня ухвалення рішення про її неконституційність.

Як стаття 375 допомагала карати суддів: дивіться відео