Конституционный суд Украины 11 июня принял решение в деле по представлению 55 народных депутатов. Своим решением суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

Говорится о статье 375 Уголовного кодекса. Она предусматривает уголовную ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления. Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины.

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Почему суд признал статью неконституционной

Авторы ходатайства отмечали, что слова "заведомо неправосудное" является оценочным, а его содержание законодательно не определено. По мнению народных депутатов Украины, статья 375 противоречит принципу верховенства права.

Судьи Конституционного суда отметили, что в статье 375 нет:

критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение, определение или постановление судьи является "неправосудным"

раскрытия содержания сочетания слов "заведомо неправосудный", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления.

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Служители Фемиды также подчеркнули, что уголовный закон должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности, недвусмысленности и прогнозируемости.

Конституционный суд отсрочил потерю в силе этой статьи на 6 месяцев со дня принятия решения о его неконституционности.

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