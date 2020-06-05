Конституционный суд просят проверить, соответствуют ли Конституции установленные на время карантина ограничения. Соответствующее конституционное представление направил Верховный Суд.

Подробнее об оспаривании карантина в КС

О том, что Верховный Суд оспаривает введенные Кабинетом Министров карантин от 20 мая, сообщает пресс служба Конституционного суда. Решение обратиться с представлением в КС принял пленум Верховного Суда 29 мая.

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Так, Верховный Суд просит проверить, соответствуют ли Конституции запреты касаемо:

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек;

работу заведений общественного питания (кроме деятельности на открытых площадках), торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, фитнес-центров и тому подобное;

осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении;

проведение плановых мероприятий по госпитализации со стороны учреждений здравоохранения (кроме, в частности, предоставление такой помощи беременным и онкобольным, а также плановой госпитализации инфицированных COVID-19);

лиц, достигших 60-летнего возраста (они должны были находиться на самоизоляции).

Также это касается вообще самоизоляции (то есть, такие лица должны постоянно находиться в одном месте и воздерживаться от контакта с другими лицами).

В то же время Верховный Суд просит КС проверить на соответствие Конституции ряд положений закона о Госбюджете. Говорится, в частности, о размере зарплаты и денежного обеспечения работников бюджетных учреждений. Он в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяют карантин, не должен превышать 10 размеров минимальной заработной платы (47 тысяч 230 гривен).

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Как такой шаг аргументируют в ВС

В Верховном суде это объясняют тем, что предусмотренные правительством противоэпидемические мероприятия, связанные с самоизоляцией, ограничивают право человека на свободу передвижения. В то же время ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям.

"Этим нарушается право лиц свободно оставлять территорию Украины , которое может быть ограничено только законом, а не актами правительства", - отмечают в ВС.

Также здесь считают, решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Ведь, согласно Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Кроме того, в Верховном суде отметили, что конституционным гарантиям противоречат установлены правительством положения о самоизоляции лиц, достигших 60 ле , а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим – нет.

Согласно представлению пленума, акты Кабмина ограничивают и другие конституционные права, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения : права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

Однако, по мнению пленума ВС, законом, которым до завершения карантина ограничена заработная плата и денежное обеспечение работников бюджетных учреждений (нардепов, прокуроров, работников Нацбанка и т.п.), осуществлено непропорциональное вмешательство в имущественные права этих лиц.

Заметим, что пленум Верховного Суда попросил КС признать производство по этому представлению неотложным и рассмотреть его в срок, не превышающий один календарный месяц.

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Коротко о карантине в Украине

В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, потом его продлили до 22 мая. По прогнозам МОЗ, ограничения продлятся как минимум до 22 июня .

В общем правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.

С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки . А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки .

22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.

Кроме того, с 5 июня должны возобновиться внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не соблюдать самоизоляции.

По состоянию на 4 июня в Украине подтвердили 25 411 случаев COVID-19. К сожалению, в результате осложнений от инфекции 747 человек умерли. Правда, есть и хорошие новости – 11 042 пациента выздоровели.