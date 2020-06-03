Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет ослабить карантинные ограничения. Однако не все области смогут применить новые рекомендации Кабинета Министров Украины.

Постановление об ослаблении карантина опубликовал Правительственный портал.

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Что позволят с 5 июня в Украине:

перевозки в легковых авто до 5 человек с водителем включительно, без учета детей до 14 лет. Ограничения не распространяются на членов одной семьи;

проведение религиозных мероприятий при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и присутствия не больше чем одного человека на 5 квадратных метрах;

внутренние перелеты;

открыть рестораны и кафе при сохранении дистанции не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и при условии размещения не более 4 клиентов за одним столом;

люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.

Правительство также урегулировало вопросы усиления карантина в регионах, которые не соответствуют критериям ослабления.

В частности, если регион не соответствует критериям на протяжении трех дней подряд, то местная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна срочно собраться и на свое усмотрение отменить смягчение противоэпидемических мероприятий.

В Украине ввели адаптивный карантин, то есть контролируют ситуацию отдельно в каждом регионе, усиливают или ослабляют меры безопасности в зависимости от количества больных в областях. Сейчас ко 2 этапу до сих пор не готовы 7 областей.

Заметим, что за прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 483 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 3 июня в Украине обнаружили 24 823 больных COVID-19.



Как в Украине ослабнет карантин с 5 июня / Инфографика 24 канала