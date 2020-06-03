Ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє послабити карантинні обмеження. Однак не всі області зможуть застосувати нові рекомендації Кабінету Міністрів України.

Постанову про послаблення карантину опублікував урядовий портал.

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Що дозволять з 5 червня в Україні:

перевезення в легкових авто до 5 осіб з водієм включно, без урахування дітей до 14 років. Обмеження не поширюються на членів однієї родини;

проведення релігійних заходів за умови дотриманням дистанції не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 квадратних метрах;

внутрішні перельоти;

відкрити ресторани та кафе, зберігаючи дистанцію не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами, та розміщення не більше 4 клієнтів за одним столом;

люди, яким більше 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.

Уряд також врегулював питання посилення карантину в регіонах, які не відповідають критеріям ослаблення.

Зокрема, якщо регіон не відповідає критеріям упродовж трьох днів поспіль, то місцева комісія з надзвичайних ситуацій має терміново зібратися і на свій розсуд скасувати пом'якшення протиепідемічних заходів.

В Україні ввели адаптивний карантин, тобто ситуацію контролюють окремо в кожному регіоні, й посилюють чи послаблюють заходи безпеки залежно від кількості хворих в областях. Наразі до 2 етапу досі не готові 7 областей.

Зауважимо, що за минулу добу в Україні зареєстрували 483 нових випадків зараження коронавірусом. Станом на 3 червня в Україні виявили 24 823 хворих на COVID-19.



Як в Україні послабиться карантин з 5 червня / Інфографіка 24 каналу