Президент Владимир Зеленский считает, что это проявление современной демократии. Тем более отсутствие олигархов никак не должно повлиять на государственность.
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О влиянии на государственность
По его словам, в Украине не может быть такой демократии, как в старой Европе. У нас нет на это времени.
"Есть же принцип, и в моей жизни он такой, сначала выстрел в воздух, а затем в тело. Про выстрел в воздух – это законопроект. Я считаю, выстрел в воздух – это современная демократия", – считает президент.
И добавил, что выстрел в воздух – это шанс – станьте бизнесменами, выстрел в тело – это референдум. Поэтому, он не боится, что из-за этого разрушится государственность.
Если у нас государственность разрушится из-за того, что не будет олигархов, значит у нас не было государственности,
– отметил глава государства.
По его мнению, в таком случае олигархи не будут тратить деньги на политику и политиков. А эти деньги смогут тратить на инвестиции.
"Когда они не олигархи, их инвестиции хочется защищать. Развивайте бизнес, никто не будет забирать. Если у вас есть за рубежом миллиарда – возвращайте", – подчеркнул он.
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Какова цель законопроекта о деолигархизации
- уменьшить влияние олигархов на экономику Украины, превратить их в бизнесменов;
- защитить общество от деструктивного влияния олигархов;
- изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.
Для этого создадут реестр олигархов. Если лицо перестанет отвечать установленным критериям, его из перечня исключат.