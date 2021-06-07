Об этом глава государства сообщил на форуме "Украина 30". Зеленский уверен, что именно олигархи "политически загрязняют имидж Украины за рубежом". Именно поэтому деолигархизация – очень важный вопрос для всех украинцев.

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Олигархи могут влиять на нардепов, чтобы они провалили законопроект

Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу не голосования, взбивания, изменения или отсрочки этого законопроекта, мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, остается самая главная поддержка – общество,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил, несмотря на то, что вопросы могут вынести на референдум, лично он считает, что с ситуацией следует справиться в парламенте.

Арахамия считает, что документ – неудобен для многих

Отметим, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что "законопроект об олигархах" является неудобным для многих. Об этом свидетельствует реакция на инициативу многих представителей бизнеса и политиков. Однако, заверил Арахамия, большинство же попытается провести законопроект через парламент.

Какова цель законопроекта по деолигархизации

уменьшить влияние олигархов на экономику Украины, превратить их в бизнесменов;

защитить общество от деструктивного влияния олигархов;

изменить традиционную систему теневых взаимоотношений между олигархами и публичными политическими субъектами.

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Для этого создадут реестр олигархов. Если лицо перестанет отвечать установленным критериям, его из перечня исключат.