Про це глава держави повідомив на форумі "Україна 30". Зеленський впевнений, що саме олігархи "політично забруднюють імідж України за кордоном". Саме тому деолігархізація – дуже важливе питання для всіх українців.

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Олігархи можуть впливати на нардепів, щоб вони провалили законопроєкт

Якщо я буду бачити вплив цих людей на парламент України з приводу неголосування, збивання, зміни або відстрочки цього законопроєкту, то мені потрібна буде тоді підтримка. А якщо у мене не буде підтримки парламенту, залишається найголовніша підтримка – суспільство,

– наголосив президент.

Зеленський зауважив, попри те, що питання можуть винести на референдум, особисто він вважає, що з ситуацією слід справитись у парламенті.

Арахамія вважає, що документ – незручний для багатьох

Зазначимо, що раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що "законопроєкт про олігархів" є незручним для багатьох. Про це свідчить реакція на ініціативу багатьох представників бізнесу та політиків. Проте, запевнив Арахамія, більшість таки спробує провести законопроєкт через парламент.

Яка мета законопроєкту з деолігархізації

зменшити вплив олігархів на економіку України, перетворити їх на бізнесменів;

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

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Для цього створять реєстр олігархів. Якщо особа перестане відповідати встановленим критеріям, її з переліку виключать.