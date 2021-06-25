Президент Володимир Зеленський вважає, що це прояв сучасної демократії. Тим паче відсутність олігархів ніяк не має вплинути на державність.

Увага У мене немає жодного конкурента, – Зеленський про Кличка

Про вплив на державність

За його словами, в Україні не може бути такої демократії, як у старій Європі. У нас немає на це часу.

"Є таки принцип, і в моєму житті він такий, спочатку постріл у повітря, а потім у тіло. Про постріл у повітря – це законопроєкт. Я вважаю, постріл у повітря – це сучасна демократія", – вважає президент.

І додав, що постріл у повітря – це шанс – станьте бізнесменами, постріл у тіло – це референдум. Тож, він не боїться, що через це зруйнується державність.

Якщо в нас державність зруйнується через те, що не буде олігархів, значить у нас не було державності,

– наголосив глава держави.

На його думку, у такому разі олігархи не будуть витрачати гроші на політику та політиків. А ці гроші зможуть витрачати на інвестиції.

"Коли вони не олігархи, їхні інвестиції хочеться захищати. Розвивайте бізнес, ніхто не буде забирати. Якщо у вас є за кордоном мільярди – повертайте", – підкреслив він.

До теми Питання про олігархів можуть винести на референдум, якщо його саботують у Раді, – Зеленський

Яка мета законопроєкту про деолігархізацію

зменшити вплив олігархів на економіку України, перетворити їх на бізнесменів;

захистити суспільство від деструктивного впливу олігархів;

змінити традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами й публічними політичними суб'єктами.

Для цього створять реєстр олігархів. Якщо особа перестане відповідати встановленим критеріям, її з переліку виключать