Она имеет систему III класса – самого высокого уровня сложности. Система будет мониторить всех людей, которые будут находиться под наблюдением после принятия закона об олигархах.

Заметьте Зеленский таки снова летит в США: выступит в ООН и проведет ряд встреч

Данилов отметил, что разработанная система имеет 3 уровня работы. В частности, может работать:

с открытыми документами;

документами для служебного пользования;

документами под грифом "секретно".

По словам Данилова, это первая система в Украине, которая является настолько разветвленной и имеет такую защиту. После принятия законопроекта об олигархах СНБО сможет оперативно отреагировать на все поставленные задачи.

Комитет Рады поддержал законопроект

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует принять законопроект об олигархах во втором чтении. Соответствующую информацию обнародовали 17 сентября.

Свои голоса "за" отдали 10 членов комитета.

Нардеп Ярослав Железняк рассказал, что в законопроект внесли много правок. В частности, теперь в нем имеется термин "представитель олигарха". Им будут считать любого человека, который встречается с публичными служащими от имени и в интересах олигарха.

Заседание СНБО 17 сентября: главное