Нардеп Ярослав Железняк заявил, что учли 13 поправок из 1271. В то же время политик сообщил: плохо, что в решении комитета записали Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре.
Заметьте Юридический трэш, – Рябошапка негативно оценил закон об олигархах
То есть без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубое нарушение регламента,
– подчеркнул Железняк.
Как голосовали члены комитета
- "За" – 10;
- "Против" – нардеп Сергей Рахманин;
- воздержались – 0.
Что меняли в законопроекте
Железняк ранее рассказал, что после первого чтения в законопроект внесли немало поправок. В частности:
- ввели определение "представитель олигарха" – человек, который встречается с публичными служащими от имени и в интересах олигарха;
- отметили, что контактом с олигархом является также телефонный разговор;
- отменили обязанность подавать антикоррупционные декларации;
- объяснили, что олигархам запрещено финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами;
- отметили, что в реестр олигархов придадут информацию о компании, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партии, на политическую деятельность которых он давал деньги.
Сообщение Железняка:
Комитет по обороне поддержал законопроект об олигархах # 5599 ко второму чтению.
Разве что исправили ошибку за декларациями.
Всего учтено 13 поправок с 1271.
Голосовавшие: 10 за, 1 против (Рахманин), 0 воздержались.
Плохо, что в решении Комитета записано Раде рассматривать закон по новой спецпроцедуре. То есть без права депутатов поставить свои правки в зале. Это будет грубое нарушение Регламента.