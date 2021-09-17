Нардеп Ярослав Железняк заявив, що врахували 13 правок з 1271. Водночас політик повідомив: погано, що в рішенні комітету записали Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою.
Зауважте Юридичний треш, – Рябошапка негативно оцінив закон про олігархів
Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення регламенту,
– наголосив Железняк.
Як голосували члени комітету
- "За" – 10;
- "проти" – нардеп Сергій Рахманін;
- утрималися – 0.
Що змінювали у законопроєкті
Железняк раніше розповів, що після першого читання до законопроєкту внесли чимало поправок. Зокрема:
- ввели визначення "представник олігарха" – людина, яка зустрічається з публічними службовцями від імені та в інтересах олігарха;
- наголосили, що контактом з олігархом є також телефонна розмова;
- скасували обов'язок подавати антикорупційні декларації;
- пояснили, що олігархам заборонено фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами та гаслами;
- наголосили, що у реєстр олігархів додадуть інформацію про компанії, бенефіціаром яких є олігарх, та про людей та партії, на політичну діяльність яких він давав гроші.
Допис Железняка:
Комітет з оборони підтримав законопроєкт про олігархів #5599 до другого читання.
Хіба що виправили помилку за деклараціями.
Всього враховано 13 поправок з 1271
Голосували: 10 за, 1 проти (Рахманін), 0 утрималося
Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубе порушення Регламенту