Законопроєкт про олігархів: що відомо

Рада підтримала в першому читанні ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт про статус олігархів. Він передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Щоб потрапити у список, особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених.

Президент заявив, що основною метою документу є перетворення олігархів на бізнесменів.

Однак омбудсменка Людмила Денісова вважає, що законопроєкт не відповідає Конституції України. Через це глава парламенту Дмитро Разумков направив документ Венеційській комісії для відповідної перевірки.

Текст допису Ярослава Железняка:

Ну що, перший розбір тексту законопроєкту #5599 про олігархів до другого читання.

Завтра об 11:45 Комітет. Але кажуть, що саме ця редакція буде прийнята (спойлер: там стільки юридичних помилок, що можна тільки побажати успіхів)

Зібрав перелік того, що змінилося порівняно з першим читанням:

1. Додається новий суб'єкт – представник олігарха. Тобто особа, яка проводить зустрічі (розмови) з публічними службовцями від імені та/або в інтересах олігарха. Але, крім визначення, інших згадок про нього в законі немає.

2. Додане пояснення, що таке ознака участі у політичному житті – "фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами". Однією з ознак участі у політичному житті тепер буде виплата грошових коштів, здійснення робіт, надання товарів або послуг на користь учасників політичної агітації, мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами або членів їхніх сімей. Фактично під такі критерії може потрапити чи не кожен громадянин.

3. Рішення, кого визначати олігархом, буде приймати, як і в 1 читанні, РНБО. Але тепер додано обов'язок викликати потенційних олігархів на засідання РНБО, обов'язок членів РНБО аргументувати, чому вони відносять особу до олігархів, і розглядати заперечення самих олігархів.

4. В реєстрі олігархів тепер буде також інформація про юридичних осіб, бенефіціаром яких є олігарх, та про осіб та партії, на політичну діяльність яких олігарх давав кошти.

5. Олігархам також забороняється фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій з політичними вимогами та гаслами.

6. Уточнюється, що контактом з олігархом є також телефонна розмова.

7. Обов'язок декларувати контакти з олігархом поширено на керівників держпідприємств, голову АРМА, держслужбовців категорії "б", патронатних службовців ОП, ВРУ (зокрема, помічників депутатів).

8. Додано підставу для звільнення голови АМКУ, держуповноважених АМКУ, голови та заступників голови Фонду державного майна України, Генпрокурора та його заступників. Тепер цих посадовців можна буде звільнити за неподання чи несвоєчасне подання декларації про контакт з олігархами.

9. (!!!)Прибрався обов'язок подавати антикорупційні декларації олігархів.

Втім, виглядає так, що це випадкова технічна помилка, оскільки в таблиці вказано "підпункт "г" викласти у такій редакції:“, але редакції далі немає, де було про подачу декларацій. До того ж, далі у таблиці є посилання на цей підпункт і зазначено, що ті особи, які там написані, мають подавати декларацію.

10. Уточнено, що декларації про контакти з олігархами будуть подаватися із дня набрання чинності законом, але протягом 14 днів із дня введення його в дію.