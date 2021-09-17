Изменения в проект закона №5599 проанализировал нардеп Ярослав Железняк. Он назвал несколько дополнений к новой версии документа.

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По сравнению с первым чтением в законопроекте изменилось следующее:

Появился новый субъект – представитель олигарха. То есть лицо, которое проводит встречи с публичными служащими от имени и в интересах олигарха.

олигарха. То есть лицо, которое проводит встречи с публичными служащими от имени и в интересах олигарха. Объяснили, что такое "участие в политической жизни" – человек "финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями". Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денег, осуществления работ, предоставления товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей. Под такие критерии может попасть едва ли не каждый гражданин.

– человек "финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями". Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денег, осуществления работ, предоставления товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей. Под такие критерии может попасть едва ли не каждый гражданин. Решение, кого признать олигархом, и в дальнейшем будет принимать Совет по нацбезопасности и обороны. Однако добавили обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО, где члены Рады должны аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассмотреть возражения самих олигархов.

В реестре олигархов теперь будет также информация о компаниях, бенефициаром которых является олигарх, и о людях и партиях, на политическую деятельность которых он давал деньги.

Олигархам запрещено финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Уточнили, что контактом с олигархом является также телефонный разговор .

. Обязаны декларировать контакты с олигархом теперь и руководители госпредприятий, глава Агентства по розыску и менеджмента активов, госслужащие категории "б", патронатные служащие Офиса Президента, Верховной Рады.

Добавили основание для увольнения главы Антимонопольного комитета, его госуполномоченных, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

Исчезла обязанность подавать антикоррупционные декларации олигархов. Однако, подчеркнул Железняк, это выглядит как техническая ошибка.

Поскольку в таблице указан "подпункт "г“ изложить в следующей редакции:", но редакции дальше нет, где было о подаче деклараций. А далее в таблице есть ссылка на этот подпункт и указано, что те лица, которые там написаны, должны подавать декларацию,

– пояснил нардеп.

Уточнили, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.

Железняк подытожил, что в обновленном законопроекте допустили много ошибок.

Законопроект об олигархах: что известно

Рада поддержала в первом чтении инициированный Владимиром Зеленским законопроект о статусе олигархов. Он предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Чтобы попасть в список, лицо должно соответствовать по меньшей мере 3 критериям из 4 установленных.

Президент заявил, что основной целью документа является превращение олигархов в бизнесменов.

Однако омбудсмен Людмила Денисова считает, что законопроект не соответствует Конституции Украины. Из-за этого глава парламента Дмитрий Разумков направил документ Венецианской комиссии для соответствующей проверки.

Текст сообщения Ярослава Железняка:

Ну что, первый разбор текста законопроекта #5599 об олигархах ко второму чтению.

Завтра в 11:45 Комитет. Но говорят, что именно эта редакция будет принята (спойлер: там столько юридических ошибок, что можно только пожелать успехов)

Собрал перечень того, что изменилось по сравнению с первым чтением:

1. Добавляется новый субъект – представитель олигарха. То есть лицо, которое проводит встречи (разговоры) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха. Но, кроме определения, других упоминаний о нем в законе нет.

2. Добавлено пояснение, что такое признак участия в политической жизни – "финансировал деятельность политической партии, политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями". Одним из признаков участия в политической жизни теперь будет выплата денежных средств, осуществления работ, предоставления товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей. Фактически под такие критерии может попасть едва ли не каждый гражданин.

3. Решение, кого определять олигархом, будет принимать, как и в 1 чтении, СНБО. Но теперь добавлена обязанность вызывать потенциальных олигархов на заседание СНБО, обязанность членов СНБО аргументировать, почему они относят лицо к олигархам, и рассматривать возражения самих олигархов.

4. В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партии на политическую деятельность которых олигарх давал средства.

5. Олигархам также запрещается финансировать какую-либо политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

6. Уточняется, что контактом с олигархом является также телефонный разговор.

7. Обязанность декларировать контакты с олигархом распространена на руководителей госпредприятий, председателя АПМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в частности, помощников депутатов).

8. Добавлено основание для увольнения главы АМКУ, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, Генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.

9. (!!!) Убралась обязанность подавать антикоррупционные декларации олигархов.

Впрочем, выглядит так, что это случайная техническая ошибка, поскольку в таблице указан "подпункт "г" изложить в следующей редакции:“, но редакции дальше нет, где было о подаче деклараций. К тому же, далее в таблице есть ссылка на этот подпункт и указано, что те лица, которые там написаны, должны подавать декларацию.

10. Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.