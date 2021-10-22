Рішення звернутися до нардепів з проханням переголосувати законопроєкт про олігархів комітет ухвалив на засіданні 22 жовтня.

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Які поправки неузгоджені

В оборонному комітеті знайшли невідповідності у 4 пунктах закону. зокрема мова йде про:

повідомлення потенційного олігарха про засідання РНБО та можливість надати особисті пояснення;

правові наслідки для осіб, яких рішенням Ради з нацбезпеки визнано олігархами;

виключення олігарха з відповідного переліку.

Для того, щоб виправити неузгодженості у цих частинах закону, члени комітету пропонують звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щоб виправити неточності за допомогою статті 131 регламенту про усунення неточностей у прийнятому законі. У цьому разі це питання народні депутати можуть розглянути без попереднього внесення в порядок денний.

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