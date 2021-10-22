Рішення звернутися до нардепів з проханням переголосувати законопроєкт про олігархів комітет ухвалив на засіданні 22 жовтня.
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Які поправки неузгоджені
В оборонному комітеті знайшли невідповідності у 4 пунктах закону. зокрема мова йде про:
- повідомлення потенційного олігарха про засідання РНБО та можливість надати особисті пояснення;
- правові наслідки для осіб, яких рішенням Ради з нацбезпеки визнано олігархами;
- виключення олігарха з відповідного переліку.
Для того, щоб виправити неузгодженості у цих частинах закону, члени комітету пропонують звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щоб виправити неточності за допомогою статті 131 регламенту про усунення неточностей у прийнятому законі. У цьому разі це питання народні депутати можуть розглянути без попереднього внесення в порядок денний.
Закон про олігархів: головне
- 23 вересня 279 депутатів Верховної Ради остаточно підтримали закон про олігархів.
- Однак у законі були одразу 3 суперечливі поправки, які стосуються того, хто має внести в олігархів у відповідний перелік – РНБО чи НАЗК.
- Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що для усунення неточностей, закон потрібно переголосувати.
- Тодішній голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до Венеційської комісії з проханням перевірити прийнятий закон. Однак пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що це можливо лише після того, як документ буде підписаний главою держави.