Такую информацию обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, механизм формирования Реестра олигархов уже запущен.
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В офисе президента сообщили, что соответствующий указ Владимир Зеленский подписал 29 июня. Он вступит в силу с момента его публикации. Согласно документу, контролировать выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины должен секретарь СНБО, сейчас этот пост занимает Алексей Данилов.
Именно он объяснял 17 июня, что СНБО еще в мае одобрил положение о Реестре олигархов. Еще тогда Данилов анонсировал, что президент подпишет указ в ближайшее время.
Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону,
– объяснил Данилов.
Он добавил, что понять, помогла ли война провести деолигархизацию, мы сможем только после ее окончания.
Заметим, что самое эффективное воплощение антиолигархического закона является одним из 7 требований, выполнение которых позволит Украине начать переговоры по членству в ЕС.
Кого сочтут олигархом
Закон определяет, что лицо, имеющее значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, одновременно отвечающий по меньшей мере трем из следующих признаков:
- участвует в политической жизни;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным собственником предприятия, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;
- подтвержденная стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
Закон об олигархах предусматривает создание реестра, ограничение влияния на СМИ и представление "деклараций" за контакты с олигархами.