Водночас з'являлись повідомлення, що декого з них позбавили громадянства України. Чи можна таким чином їм уникнути цього закону розповів у ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов, інформує 24 канал.

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Якщо людина діє на території України, то закон каже, що вона може бути й не громадянином країни, але визнана у нас олігархом. Це у випадку, якщо вона відповідає всім 3 з 4 критеріїв для цього. Громадянин іншої країни може бути зареєстрований у нас як олігарх. А якщо в указах президента є персональні дані, то вони можуть бути закритими,

– пояснив Данілов.

За його словами, 86 громадян нашої країни відповідають одному з 4 критеріїв для того, щоб їх визнати олігархами. Як тільки буде ясно, яка цифра буде по другому критерію, то суспільство дізнається.

Олігархи роблять так, щоб не потрапити в реєстр

Данілов звернув увагу на те, що в процесі роботи цього закону частина людей приймає рішення, в який спосіб розпоряджатися своєю власністю, щоб не потрапити в реєстр олігархів.

"Ми вітаємо це рішення, коли люди свідомо роблять такі кроки. Тому олігархічна кланова система, яка працювала в нашій країні, має бути припинена. Ми за те, щоб у нас були потужні бізнесмени, люди, які займаються бізнесом і маємо з великою повагою до них ставитись. Але коли поєднаються монополії, медіа, політика, бізнес – це неприпустимі речі", – сказав він.

Данілов запевнив, що це буде заважати розвитку нашого суспільства.

Реєстр олігархів в Україні

Президент Володимир Зеленський у червні надав чинності положенню про Реєстр олігархів. У ньому будуть люди, які в Україні підпадають під низку прописаних законних пунктів. Згідно з документом, контролювати виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України має секретар РНБО – Олексій Данілов.

За словами Данілова, механізм формування Реєстру олігархів вже запущено. Зрозуміти, чи допомогла війна провести деолігархізацію, ми зможемо тільки після її закінчення. Хто буде в цьому реєстрі також залежить від багатьох факторів.

Також Олексій Данілов розповідав, що реєстр олігархів вже готовий. Секретар РНБО пояснив, що наразі суб'єкти ще подають документи. 4 критерії для визнання олігархом – політичний вплив – брати участь у політичному житті; медіа – мати значний вплив на ЗМІ; питання монополії – є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку; гроші – є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб.

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