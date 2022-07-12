Відповідну інформацію секретар РНБО розповів 12 липня. Тобто на 139 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.
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Секретар РНБО розповів про реєстр олігархів
Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджене. На сьогодні інституції, які мають право подавати, обробляють документи,
– розповів Данілов.
Він пояснив, що в реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України пригадав, що для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв:
- політичний вплив – брати участь у політичному житті;
- медіа – мати значний вплив на ЗМІ;
- питання монополії – є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
- гроші – є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб.
Коротко про реєстр олігархів
- У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт про статус олігарха. Мета – перетворити олігарха та бізнесмена.
- В листопаді 2021 року Верховна Рада остаточно підтримала проєкт закону. Згідно з ним, саме РНБО буде визначати статус щодо визнання когось олігархом, включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр. Також олігархи звітуватимуть про свою роботу на засіданнях РНБО.
- У травні 2021 року Олексій Данілов розповідав, хто може увійти у цей ймовірний список олігархів. Попередньо, за даними Сергія Лещенка, там фігурувало 13 осіб: Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго, Олександр і Галина Гереги.
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