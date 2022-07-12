Відповідну інформацію секретар РНБО розповів 12 липня. Тобто на 139 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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Секретар РНБО розповів про реєстр олігархів

Цей процес іде. Сам реєстр готовий. Положення про реєстр вже затверджене. На сьогодні інституції, які мають право подавати, обробляють документи,
– розповів Данілов.

Він пояснив, що в реєстрі олігархів будуть з'являтися прізвища після того, як буде рішення РНБО стосовно того, що та чи інша особа визнана олігархом.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України пригадав, що для того, щоб особа була визнана РНБО олігархом, вона має відповідати хоча б 3 із 4 критеріїв:

  • політичний вплив – брати участь у політичному житті;
  • медіа – мати значний вплив на ЗМІ;
  • питання монополії – є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;
  • гроші – є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб.

Коротко про реєстр олігархів

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