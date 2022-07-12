Соответствующую информацию секретарь СНБО рассказал 12 июля. То есть на 139-й день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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Секретарь СНБО рассказал о реестре олигархов

Этот процесс идет. Сам реестр готов. Положения о реестре уже утверждены. На сегодняшний день институции, которые имеют право подавать, обрабатывают документы,
– рассказал Данилов.

Объяснил, что в реестре олигархов будут появляться фамилии после того, как будет решение СНБО относительно того, что то или иное лицо признано олигархом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины напомнил, что для того, чтобы лицо было признано СНБО олигархом, оно должно соответствовать хотя бы 3 из 4 критериев:

  • политическое влияние – участвовать в политической жизни;
  • медиа – иметь значительное влияние на СМИ;
  • вопросы монополии – являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;
  • деньги – являются собственниками активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц.

Кратко о реестре олигархов

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