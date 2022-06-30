Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 29 червня. Він буде чинним з дня його публікації.

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Зеленський увів у дію положення про Реєстр олігархів

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення",

– мовиться в указі.

Згідно з документом, контролювати виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України має секретар РНБО, зараз цю посаду обіймає Олексій Данілов.

Саме він пояснював 17 червня, що РНБО ще у травні схвалила положення про Реєстр олігархів. Ще тоді Данілов анонсував, що президент підпише указ найближчим часом.

"Інша справа – хто в ньому буде, як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом", – пояснив Данілов.

Він додав, що зрозуміти, чи допомогла війна провести деолігархізацію, ми зможемо тільки після її закінчення.

Які є чинники визначення олігарха

Згідно з законом, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Олігархи з реєстру будуть змушені подавати електронну декларацію, як це роблять чиновники. Їм заборонять фінансувати партії та проводити політичну агітацію, мітинги, демонстрації з політичними вимогами.

Коротко про реєстр олігархів

Володимир Зеленський у 2021 році ініціював законопроєкт про статус олігарха. Його метою було перетворити олігарха в бізнесмена.

3 листопада 2021 року Верховна Рада усунула суперечності в законі й проголосувала за нього. Тоді зафіксували, що визначати статус щодо визнання когось олігархом, включати олігархів до реєстру та вести сам реєстр буде РНБО. І саме на засіданнях Ради нацбезпеки звітуватимуть про свою діяльність олігархи.

Перед цим суперечність була в тому, хто має вносити осіб до Реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.

Вже 5 листопада 2021 року Володимир Зеленський підписав закон.

Варто пригадати, що саме ефективне втілення антиолігархічного закону є однією з семи вимог, виконання яких дозволить Україні почати переговори щодо членства в ЄС.

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