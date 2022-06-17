Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що установа вже схвалила положення про реєстр олігархів. Це сталось ще в травні.

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Скоро Зеленський видасть відповідний указ

За словами Данілова, наступним кроком буде указ президента про реєстр олігархів вже найближчим часом.

Інша справа – хто в ньому буде, як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом,

– сказав секретар РНБО.

Але лише після закінчення війни ми зможемо зрозуміти, чи допомогла війна провести деолігархізацію.

Що передбачає реєстр олігархів

Верховна рада прийняла такий закон ще у вересні 2021 року. Згідно з ним, мають створити спеціальний реєстр. У цей список потраплять ті, хто відповідає трьом з чотирьох ознак:

наявність значних активів;

монополія на окремому ринку товарів;

участь у політичному житті;

контроль медіа.

Останні заяви Данілова про ситуацію в країні

Секретар РНБО розповів про нові виклики для України та російську вторгнення на нашу територію. Зокрема, звернув увагу на ймовірну загрозу зі сторони Білорусі. За його словами, з цього приводу президент Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Він доручив перевірити готовність у чотирьох областях. Адже білоруська армія стоїться біля кордонів України буцімто на "навчаннях". Там розміщують військову техніку та боєприпаси. А Олександр Лукашенко виступає із неординарними заявами.

Також Данілов говорив і про захисників Маріуполя, які зараз перебувають у полоні окупантів. За його словами, вони можуть перебувати на Донеччині. Секретар РНБО пояснив, що від коментарів варто утриматись. Адже Росія може звинуватити Україну в зриві домовленостей. Данілов казав, що у цих процесах також бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому.

Казав секретар РНБО про плани Росії захопити Україну. За його словами, їх агресор виношував ще з далекого 2014 року. Таким чином Росія майже 20 років готувалась захопити Україну. Зараз же в Росії навіть не приховують, чого планують досягнути у війні проти України.

Олексій Данілов розповідав про інші важливі питання у інтерв'ю 24 каналу: дивіться відео