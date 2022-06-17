Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что учреждение уже одобрило положение о реестре олигархов. Это произошло еще в мае.

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Скоро Зеленский выдаст соответствующий указ

По словам Данилова, следующим шагом будет указ президента о реестре олигархов уже в ближайшее время.

Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание. Но мы должны действовать по закону,

– сказал секретарь СНБО.

Но только после окончания войны мы сможем понять, помогла ли война провести деолигархизацию.

Что предполагает реестр олигархов

Верховная рада приняла такой закон еще в сентябре 2021 года. Согласно ему должны создать специальный реестр. В этот список попадут те, кто соответствует трем из четырех признаков:

наличие значимых активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни;

контроль медиа.

Последние заявления Данилова о ситуации в стране

Секретарь СНБО рассказал о новых вызовах для Украины и российском вторжении на нашу территорию. В частности, обратил внимание на возможную угрозу со стороны Беларуси. По его словам, по этому поводу президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Он поручил проверить готовность в четырех областях. Ведь белорусская армия стоит у границ Украины якобы на "учениях". Там размещают военную технику и боеприпасы. Александр Лукашенко выступает с неординарными заявлениями.

Также Данилов говорил и о защитниках Мариуполя, которые сейчас находятся в плену оккупантов. По его словам, они могут находиться в Донецкой области. Секретарь СНБО объяснил, что от комментариев следует воздержаться. Россия ведь может обвинить Украину в срыве договоренностей. Данилов говорил, что в этих процессах также участвует не только наша страна, есть международные институты, помогающие в этом.

Говорил секретарь СНБО о планах России захватить Украину. По его словам, их агрессор вынашивал еще в далеком 2014 году. Таким образом, Россия почти 20 лет готовилась захватить Украину. Сейчас же в России даже не скрывают, что планируют достичь в войне против Украины.

Алексей Данилов рассказывал о других важных вопросах в интервью 24 каналу: смотрите видео