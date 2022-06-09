В европейские суды уже подано около 20 исков

Олигархи из России и члены их семей пытаются обжаловать в судах ограничительные меры со стороны Европейского Союза. Как пишет Bloomberg, в европейские суды уже подано около 20 исков, связанных с персональными санкциями.

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Сообщается, что среди тех, кто пытается обжаловать санкции - Роман Абрамович, Андрей Мельниченко (СУЭК), Петр Авен и Михаил Фридман ("Альфа-Групп") и Дмитрий Конов (бывший глава "СИБУРа").

Юрист Карстен Затшлер, специализирующийся на праве ЕС, в комментарии Bloomberg отметил, что большинство этих дел "будет иметь очень ограниченные шансы на успех".

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Под санкциями ЕС более тысячи россиян

Оппозиционные российские СМИ сообщают, что на начало июня в списках санкций Евросоюза было более 1000 россиян.

Как известно, санкции введены в отношении чиновников, военных, сотрудников государственных СМИ, бизнесменов и, в ряде случаев, членов их семей. Их активы на территории ЕС замораживаются, а въезд в страны ЕС – запрещен.

3 июня Евросоюз окончательно одобрил 6 пакет санкции против России . В рамках расширения санкций против России за военную агрессию под ограничения попали еще 65 человек и 18 компаний, сообщает 24 канал.

Под санкции попала семья пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова . В частности, его жена – русская фигуристка Татьяна Навка, сын Николай и дочь Елизавета. В санкционном списке также Алина Кабаева, известная как любовница Путина.

В мае агентство dpa на основе данных от Европейской комиссии информировало, что в ЕС заморожены активы российских олигархов на около 10 миллиардов евро. Эти средства Украина хочет взыскать в свою пользу для послевоенного восстановления.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины.

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