Об этом рассказали в Институте изучения войны. захватчики до сих пор извращают историю и заявляют, что Харьковщина якобы является частью России.

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россия мечтает захватить Харьковскую область

оккупационные власти некоторых населенных пунктов Харьковщины заявили, что область якобы является "частью россии". гауляйтеры уже даже обнародовали новый флаг для оккупационного режима с изображением русского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII века.

По их словам, это изображение якобы является "символом исторических корней Харьковщины как неотделимой части русской земли". По мнению специалистов из ISW, такие действия приспешников кремля указывают на то, что захватчики хотят присоединить часть области к России, а еще лучше – ее всю.

Кроме того, скорость гауляйтеров в создании гражданской администрации 6 июля и введении военного положения через 2 дня после этого дополнительно свидетельствуют о том, что кремль агрессивно проводит легитимизацию и консолидацию власти оккупационной администрации Харьковщины для поддержки этой территориальной цели.

В то же время специалисты подчеркнули, что приспешники оккупантов не используют образы и риторику, поддерживающие создание на Харьковщине так называемой "народной республики". Но они откровенно применяют образы и риторику имперской россии, четко указывающие именно планы аннексии.

Именно это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удержание Юга Украины.

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Кратко о ситуации на Харьковщине

Украинские пограничники 8 июля сообщили, что оттесняют оккупантов дальше от Харькова . Во время зачистки одного из сел были столкновения с россиянами. Нескольким из них удалось взять в плен.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что возле Харькова стоит 144 российская дивизия и одна из бригад береговой охраны. По его мнению, захватчики планируют идти не на Харьков, а на другое направление.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что ВСУ ведут на Севере активные боевые действия . оккупанты пытаются атаковать и обстреливают украинских защитников. Однако наши герои лишь укрепляют свои позиции и наносят врагу урон.

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