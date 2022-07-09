По словам Синегубова, враг ударил по городу около 10:00. "Прилет" был в исторической части Харькова – фактически центр города. Глава ОВА в эфире телемарафона рассказал, что россияне разрушили жилое двухэтажное здание, сообщает 24 канал.

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Синегубов сообщил, что госпитализация потребовалась 3-м людям. Среди них – 12-летняя девочка. Ее состояние медики сейчас оценивают как стабильное.

Глава ОВА обратил внимание, что в течение примерно 2 недель оккупанты били по Харькову поздно вечером или ночью. Чаще ракетные атаки фиксировали с 23:00 до 02:00. Однако 9 июля "ударили аномально днем".

Синегубов напомнил местным жителям, что не стоит без необходимости находиться на улице. У врага нет никакой морали. россияне бьют по жилым кварталам.

Какая ситуация в области

Глава ОВА сообщил, что ВСУ ведут на Севере активные боевые действия. оккупанты пытаются атаковать и обстреливают ВСУ. Однако украинские герои лишь укрепляют свою позицию и наносят врагу урон.

Примите во внимание! Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги и, когда извещают об опасности, немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

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