Сьогодні, 23 липня, в Україні вітають делегацію Палати представників Конгресу США. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який вже з ними зустрівся.

До теми Сенатори США закликали Пентагон надати Україні передові винищувачі, – ЗМІ

Вдячний за останній оголошений пакет безпекової підтримки. Особливо – за вкрай потрібні нам артилерійські системи HIMARS, снаряди й безпілотні літальні апарати. Цінуємо допомогу США в захисті нашої території, землі й українського народу,

– сказав президент.

Американську делегацію очолив голова комітету з питань збройних сил Адам Сміт. На зустрічі також була присутня пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Подяка за теплий прийом Зеленської

Перша леді Олена Зеленська нещодавно відвідувала США з візитом. Президент окремо подякував за те, що її тепло прийняли. Зеленській дали можливість виступити в Конгресі й донести важливі повідомлення від українського народу.

Крім того, президент поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, які сьогодні завдали росіяни. Мовиться і про атаку по території Одеського порту. Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє,

– сказав він.

Розмови про відбудову України

Зеленський наголосив, що Україна не може бути державою, де є "заморожена" війна. Для нас вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

Президент розповів делегації США про роботу з повоєнної відбудови України. Її першим етапом є реалізація Fast Recovery plan – плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури.

Звертаємося до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, з пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проєкту,

– зауважив Зеленський.

Він подякував конгресменам за те, що вони налаштовані продовжувати підтримувати нашу державу, допомагати їй захищати свою незалежність і територіальну цілісність.

Допомога США для України

Глава Міноборони США Ллойд Остін на початку зустрічі міністрів оборони у форматі "Рамштайн-4" 20 липня повідомив, що передадуть Україні ще 4 системи HIMARS. Вони увійдуть у наступні пакети військової допомоги.

Також у США повідомляли, скільки грошей в них залишилось для України з тих, які вже виділили раніше. У адміністрації Джо Байдена ще є декілька мільярдів доларів. Ці гроші залишилися з 40 мільярдів, які Конгрес США дозволив виділити для України й загалом на протистояння російській агресії.

Президент США Джо Байден 22 липня підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів. На сайті Білого дому оприлюднили наказ Байдена про виділення військової допомоги Україні на суму ще до 175 мільйонів доларів. Мовиться про зброю, військову освіту та навчання українських військових.

Вас може зацікавити, як минула зустріч із делегацією зі США: дивіться відео