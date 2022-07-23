Сегодня, 23 июля, в Украине приветствуют делегацию Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уже с ними встретившийся.

По теме Сенаторы США призвали Пентагон предоставить Украине передовые истребители, – СМИ

Благодарен за последний объявленный пакет поддержки безопасности. Особенно – за крайне нужные нам артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотные летательные аппараты. Ценим помощь США в защите нашей территории, земли и украинского народа,

– сказал президент.

Американскую делегацию возглавил председатель комитета по вооруженным силам Адам Смит. На встрече также присутствовала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Благодарность за теплый прием Зеленской

Первая леди Елена Зеленская недавно посещала США с визитом. Президент отдельно поблагодарил за то, что ее тепло приняли. Зеленской предоставили возможность выступить в Конгрессе и донести важные сообщения от украинского народа.

Кроме того, президент проинформировал американских конгрессменов о большом количестве ракетных ударов, нанесенных сегодня россиянами. Речь идет и об атаке по территории Одесского порта. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

Это свидетельствует только об одном: что бы ни говорила и обещала россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует,

– сказал он.

Разговоры об восстановлении Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина не может быть государством, где есть "замороженная" война. Для нас крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

Президент рассказал делегации США о работе по послевоенному восстановлению Украины. Его первым этапом является реализация Fast Recovery plan – план быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры.

Обращаемся к нашим партнерам, в частности к Соединенным Штатам, с предложением уже сейчас активно участвовать в выполнении этого амбициозного, но крайне важного проекта,

– заметил Зеленский.

Он поблагодарил конгрессменов за то, что они настроены продолжать поддерживать наше государство, помогать ему защищать свою независимость и территориальную целостность.

Помощь США для Украины

Глава Минобороны США Ллойд Остин в начале встречи министров обороны в формате "Рамштайн-4" 20 июля сообщил, что передадут Украине еще 4 системы HIMARS. Они войдут в следующие пакеты военной помощи.

Также в США сообщалось, сколько денег у них осталось для Украины из тех, которые уже выделили ранее. У администрации Джо Байдена еще есть несколько миллиардов долларов. Эти деньги остались из 40 миллиардов, которые Конгресс США позволил выделить для Украины и в целом на противостояние российской агрессии.

Президент США Джо Байден 22 июля подписал новый пакет военной помощи Украине на сумму 270 миллионов долларов. На сайте Белого дома был обнародован приказ Байдена о выделении военной помощи Украине на сумму еще до 175 миллионов долларов. Речь идет об оружии, военном образовании и обучении украинских военных.

Вас может заинтересовать, как прошла встреча с делегацией из США: смотрите видео