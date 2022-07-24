Об этом заявила чрезвычайная и полномочная госпожа США в Украине Бриджит Бринк в интервью изданию "Радио Свобода". На фоне полномасштабного вторжения России в наше государство, соответствующую резолюцию приняли в Комитете Сената 22 июня, впрочем, решение еще предстоит утвердить в администрации Белого дома.

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Бринк о признании США россии государством-спонсором терроризма

По словам Бринк, вопрос объявления России государством-спонсором терроризма сейчас активно рассматривается – он нуждается в тщательном анализе в соответствии с законами Соединенных Штатов Америки.

Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором (терроризма – ред. 24 канал). Тем не менее мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать россию к ответственности в соответствии с нашим (американским – ред. 24 канал) законодательством,

– заявила госпожа посол.

Высокопоставленная американская дипломатка подчеркнула, что Соединенные Штаты совместно с партнерами уже ввели беспрецедентное по объему и глубине количество санкций против России и, безусловно, будут продолжать это делать в дальнейшем.

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Напомним, что резолюция, адресованная госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом признать россию государством-спонсором терроризма, была зарегистрирована в Сенате еще 10 мая 2022 года. Соавторами документа выступили сенаторы двух доминирующих партий – представитель демократов Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Накануне необходимость такого решения поддержала спикер Палаты США Нэнси Пелоси. Она отметила, что если россии не будет в списке государств-спонсоров терроризма, то этот список можно просто "порвать и выбросить".

К слову, в конце июня Владимир Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество признать россию государством-спонсором терроризма на фоне совершенных ею преступлений против мирного населения Украины.

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