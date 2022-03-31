Російські соціологи зафіксували значний стрибок "схвалення діяльності Путіна" зі сторони громадян Росії. За даними опитування "Левада центр", діяльність Путіна схвалюють 83% росіян. До початку війни проти України цей показник був 69% в січні та 71% в лютому.

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Таке різке "зростання" схвалення дій Путіна схоже з тим, що було й у 2014 році, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Тоді максимальний показник був 89%.



Зміна схвалення дій Путіна громадянами Росії з початку його правління / Ілюстрація "Левада центр"

Варто додати, що росіяни доволі часто скаржаться, що на них несправедливо наклали санкції. Але як показують результати опитування, у березні значно зросла частка росіян, хто вважає, що справи в країні йдуть загалом у правильному напрямку: таких 69% (у лютому – 52%). Частка тих, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом, склала 22% (у лютому — 38%).

Опитування Левада-центру проведено 24 – 30 березня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1632 осіб віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома респондента методом особистого інтерв'ю.