Своїми міркуваннями щодо розширення контрнаступу на Сході поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також пояснив, як успіхи наших військових впливають на настрій як у кремлі, так і в армії росії.

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Українські сили досягли значного успіху у контрнаступі не лише на Півдні, але і на Сході України, – зазначають в Інституті вивчення війни. Зокрема напередодні Зеленський заявив про звільнення кількох населених пунктів, а також додав, що окупанти вже почали тікати навіть з Криму. Звісно, в росії продовжують розповідати про неймовірні успіхи окупантів і про те, що наступ ЗСУ вже захлинувся. Водночас колаборанти на Херсонщині раптом заявили, що вони відкладають проведення псевдореферендуму через контрнаступ ЗСУ.

Але напружена ситуація нині і на Донбасі, де вороги намагаються просуватися вперед, але стикаються з відсіччю ЗСУ. Відповідно, за даними ОК "Південь", вже зафіксовано бунт серед бойовиків "днр", яких напередодні хвалив путін. Натомість ЗСУ можуть все ж отримати танки Leopard від Німеччини, а Британія готова навчати значно більше наших військових.

Тож, докладніше про розширення контрнаступу ЗСУ і на Півдні, і на Сході, а також про те, чим може відповісти кремль і як зміниться допомога Заходу вже найближчим часом, – далі з вами про це і поговоримо.

ЗСУ продовжують звільняти території

Напередодні, у традиційному зверненні президент Зеленський частково порушив інформаційний режим тиші щодо контрнаступу ЗСУ. Це він зробив задля того, щоб розповісти про здобутки наших захисників. Президент повідомив про звільнення двох населених пунктів на Півдні України й одного – на Донеччині.

Цю ж інформацію незалежно підтвердили й в Інституті з вивчення війни. А ще аналітики додають, що український контрнаступ помітно розвивається не лише на Півдні, але і на Сході. Зокрема, відомо, що українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області:

напередодні звільнили Високопілля на сході Херсонщини,

а минулої доби ще й закріпилися на території за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Але, перш ніж продовжити говорити про успіхи ЗСУ на Донбасі, я хочу зробити маленький ліричний відступ, бо він важливий в контексті розвитку подій. Пам'ятаєте, як у Калінінграді на 1 вересня путін розповідав дітям, що війна в Україні – це захист самої росії. Мовляв, в Україні створено "антиросійський анклав", який загрожує безпеці країни-агресорки.

Отже, окупанти, які йдуть воювати проти нашої держави, за закликом диктатора, нібито вмирають вже за Батьківщину. Це такий собі заклик до гарматного м'яса, щоб воно не мало жодних сумнівів у тому, чи варто йти в атаку. Це банальний психологічний прийом, щоб мобілізувати додаткові сили, а також додати впевненості деморалізованим військам, які вже "варяться" в цій війні. Але, коли лунають такі промови вже від путіна, це ознака того, що у кремля великі проблеми з особовим складом і не лише.

Сьогодні ж, владімір путін поїхав до Камчатки, де, знову ж таки перед дітьми, закликав те ж гарматне м'ясо з окупованих територій Донеччини та Луганщини йти в бій. Зокрема, диктатор вкладав у голови бойовиків думку про "неонацистський режим" у Києві. А ще він заявив, що, цитую: "та трагедія, яка зараз відбувається на Донбасі, – це результат діяльності націоналістичного режиму, який у 2014 році захопив владу, а потім розгорнув бойові дії на Донбасі".

А також він додав, що росія нібито намагалася мирним шляхом "врегулювати конфлікт", але не вийшло. Тобто путін знову повторив бойовикам так званих "лднр" байку про "8 лет бомбили Донбас". Але це ще було не все – головне пролунало згодом: диктатор цинічно поспівчував жителям Донбасу і похвалив бойовиків псевдореспублік "за мужність", які, на його думку, воюють краще за професійних бійців.

І знову ж таки, це по суті заклик до бойовиків без вагань йти вмирати за імперські амбіції диктатора. І пізніше я поясню чому для кремля настільки важливо робити такі заклики прямо зараз.

Річ у тім, що напередодні путін поставив завдання перед окупантами: захопити усю Донецьку область до 15 вересня. Але все йде у зовсім зворотному напрямку. За даними Інституту з вивчення війни, 4 вересня російські війська не проводили наземних штурмів поблизу Сіверська, а лише продовжували регулярні обстріли населених пунктів у цьому районі. Також окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута. Але жодного результату це не дало.

Так само безрезультатно вороги намагалися просунутися вперед на північний захід від Донецька. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні наступи поблизу Первомайського та Пісків. Крім того, вони продовжували звичайні артилерійські удари вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

На Запорізькому напрямку окупанти взагалі не здійснювали жодних наступальних дій. А тому, в такій ситуації, щоб зобразити бодай якийсь успіх, російські пропагандисти стверджують, що бойовики вагнера захопили більшу частину Кодеми. Але, за даними аналітиків Інституту, бої в цьому районі тривають. А отже, це чергове фейкове захоплення чогось росіянами.

Та головне навіть не те, що росіяни не можуть просуватися. А те, що ЗСУ рухаються вперед вже і на Донеччині. Наші військові вже звільнили один з населених пунктів та значно посилили своє тактичне становище на Донбасі.

Росіяни втратили контроль на фронті

Так, вороги втрачають не лише позиції, але і здатність контролювати ситуацію на фронті. І це добрий знак для України: загарбники слабшають на очах. А це ж лише початок наступу ЗСУ. Аналітики Інституту з вивчення війни стверджують, що з огляду на сьогоднішню ситуацію, швидкість контрнаступу ЗСУ різко змінюватиметься з кожним днем. А все тому, що українські війська позбавляють росіян необхідних постачань, знищують їх командування та позбавляють контролю над ситуацією. А також послаблюють їхній моральний дух.

Звісно, росіяни час від часу контратакуватимуть. І, можливо, навіть відвойовуватимуть частину втрачених позицій. Не минеться й без артилерійських і повітряних атак по звільнених населених пунктах, а також нашому війську. Але з кожним днем спроможності російської армії лише продовжуватимуть танути.

Втім, попри всі втрати та низький моральний дух ворогів, кремль все одно гнатиме їх на захоплення Донецької області. У Британській розвідці впевнені, що попри ефект українських наступальних дій, основною метою росії в Україні залишається наступальна операція на Донбасі. Мовляв, заклики путіна до окупантів і бойовиків з "лднр" – це спроба реалізувати політичну мету росії. Мовиться про оголошення про "звільнення" Донбасу від міфічних нацистів. Утім, на навіть найуспішніших для ворогів напрямках, швидкість їх просування не дозволяє хизуватися новими захопленнями. Підкидає хмизу в багаття покращення положення ЗСУ.

І саме на цьому етапі нарешті відбувся злам. Хто слідкує за моїми ефірами, пам'ятає, що я казав про те, що російська пропаганда намагається максимально приховати реальні наслідки українського контрнаступу. Вона розповідає, що він вже давно захлинувся. Але так само я казав, що довго приховувати таке положення справ не вдасться. Тож доведеться якось пояснювати російському "насєлєнію", що ж відбувається.

І от Інститут з вивчення війни сьогодні стверджує, що навіть пригодовані кремлем російські мілітарі блогери почали реалістичніше описувати ситуацію на фронті. Зауважимо, що до того вони співали в унісон оптимістичній риториці кремля. Але далі буде ще більше зізнань. Адже, серед окупантів вже починаються бунти. Зокрема в ОК "Південь" повідомили, що на фронті почався бунт одного з підрозділів бойовиків так званої "днр". Тому фсбшники просто вивезли їх з лінії фронту. Подальша доля невідома.

Робота ЗСУ зі знищення ворожої логістики проходить добре, адже окупанти вже не можуть підвозити на передову навіть воду та їжу своїм солдатам. Окрім того, деморалізація ворога ще й підіймає бойовий дух наших партизанів на окупованих територіях. Зокрема, за даними Маріупольської міської ради, в окупованому Маріуполі набирає обертів спротив. У мерії пояснюють це тим, що мешканці невдоволенні окупаційною владою.

За словами представників мерії, все більше фіксують рух російської техніки, повідомляють про зрадників та наголошують, що Маріуполь – це Україна. І, дійсно навіть публічно з'являється все більше свідчень про хорошу роботу партизанів у місті. Влада просить повідомляти про колаборантів, переміщення ворога, зберігання техніки або долучатись до спротиву.

Тож, Донеччину захопити ворогу ніхто не дасть – ані ЗСУ, ані місцеве населення. На сьогодні підконтрольними Україні залишаються близько 45% області. Але, на жаль, ця територія постійно обстрілюється російськими окупантами, через що зростає кількість жертв і постраждалих серед мирного населення. Про це заявив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Водночас він заявив, що наступальні дії окупантів не досягають успіху, а тому вони і вдаються до артилерійських та ракетних обстрілів українських мирних міст.

Тим часом триває контрнаступ ЗСУ, в першу чергу на Півдні України, де наші військові мають успіхи. Зокрема, за даними ОК "Південь", за минулу добу у районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу. Окрім того, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах. Усе це не залишає ворогу шансів на бойовий успіх та розв'язання питань з логістикою. Адже всі переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ також продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. У результаті на Півдні знищено:

104 загарбників,

6 танків,

26 одиниць іншої броньованої техніки,

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б",

а також безпілотний розвідник "Елерон-10".

Уражено пункт управління 35 армії у Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти БТГ 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

І напередодні керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк вкотре пояснила тактику ЗСУ на Півдні. Вона також підкреслила, що українські захисники мають достатньо потужності та засобів для того, щоб не дозволити російським окупантам збільшувати кількість своїх сил на Південному напрямку. Простіше кажучи, ЗСУ планує остаточно задушити сили ворога, який буде вимушений здавати позиції, адже підвезти навіть воду та їжу стає все складніше.

Псевдореферендуми окупантів на паузі

І попри попередні заяви ворога про те, що нібито ЗСУ не має успіху на Півдні, вже навіть колаборанти визнають зворотне. Так, кіріл стрємоусов повідомив в ефірі російських ЗМІ, що окупанти "взяли паузу" щодо проведення псевдореферендуму з "приєднання" Херсонської області до росії. Він запевняє, що окупанти встигли підготуватися до голосування і навіть планували вже провести "волевиявлення" найближчим часом. Але ЗСУ зламали їх плани, тож загарбники вимушені переносити дату проведення голосування на невизначений час.

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Сам стрємоусов, як ви пам'ятаєте, втік з Херсонщини. І тепер цей боягуз виправдовується, мовляв, і без проведення псевдореферендуму "Херсон назавжди російський", а люди буквально готові "бігти" на голосування окупантів. Але насправді все зовсім інакше, і ЗСУ продовжують нищити ворога та його плани.

Ба більше, все настільки "добре" в окупантів, що за словами президента Зеленського, вороги вже почали втікати з Криму. І це, на його думку, правильний вибір. А отже час звільнення півострова все ближче. Окрім того, напередодні Зеленський вчергове скликав Ставку Верховного Головнокомандувача, вже втретє за тиждень. У ставці брали участь практично всі керівники силових структур, які доповіли про просування на фронті та подальші плани. Подробиць президент не розкрив, але додав, що прапори України все частіше майорять над раніше окупованими містами.

Допомога цивілізованого світу наростає

Нагадаємо, що за нашим контрнаступом слідкує Західний світ, і він готовий допомагати. Зокрема, Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових. Йдеться про навчання десятків тисяч солдатів. Причому, тривалість бойового курсу подовжили з трьох до п'яти тижнів. А більша частина навчання й надалі проходитиме у Великій Британії. Близько 4700 військовослужбовців уже пройшли навчання на військових базах в Англії з початку навчання в червні. І командири мають намір продовжувати підтримку доти, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням росії.

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До того ж до програми підготовки українських захисників вже долучилися військові інструктори з восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди. Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що саме такі підготовлені за стандартами НАТО військові, далі нищитимуть ворога на українській землі.

Ба більше, з'являються певні зрушення і щодо постачання німецьких танків Leopard 2. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем шляхи постачання нашій державі бойових танків. Він не розкрив деталей, але заявив, що обговорення було конструктивним. І це важливо, адже Німеччина постійно киває на США та НАТО. Мовляв, якщо буде ухвалено спільне рішення про передачу сучасних танків, то і німці до цього доєднаються. І от вже 8 вересня в Німеччині проходитиме засідання формату Рамштайн. І сам факт того, що Шольц обговорював шляхи постачання, вже свідчить про ймовірні позитивні рішення майбутньої зустрічі.

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