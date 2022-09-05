Недоімперія має бути зруйнована, – Данілов

Відповідну думку висловив секретар РНБО Олексій Данілов. Він констатував, що в росії падає рівень підтримки війни проти України.

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За словами Данілова, у росії негативне ставлення до війни набуває динаміки, що в підсумку може призвести до дестабілізації ситуації

Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкцію псевдофедерального утворення рф. Недоімперія має бути зруйнована!,

– написав секретар РНБО у твітері.

Падіння підтримки війни в росії: що відомо

У березні 2022 року соціологи фіксували значний стрибок "схвалення діяльності путіна" зі сторони громадян росії. Зокрема, діяльність диктатора схвалювало 83% росіян. До початку війни проти України цей показник був 69% в січні та 71% в лютому.

Показовим є і те, що лише 8,4% респондентів з росії заявили, що можуть віддати 10% заробітку на підтримку своєї армії. Більше як половина опитаних не готова допомогти навіть найменшими пожертвуваннями. При цьому в Україні люди за декілька днів спроможні зібрати 16 мільйонів гривень на "Байрактари".

Російські соціологи нещодавно оприлюднили результати нового опитування про підтримку війни в Україні. Вона впала з 75% до 48%.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що без дозволу путіна такі цифри ніколи б не могли бути опубліковані. Разом з тим, він припускає, що дані можуть бути реальним.

За словами Шейтельмана, опублікувати результати такого опитування могли, оскільки путін хоче до 15 вересня захопити Донецьку область або ж, посилаючись на це дослідження, відновити мир.

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