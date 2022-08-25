Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, заново підняти народ на ту ж саму війну буде вже складно.

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"Пік підтримки війни вже пройдений"

Шейтельман сумнівається, що путін піде на оголошення воєнного стану в росії. Адже вже пів року глава кремля грає в одну й ту ж саму гру та нічого не міняє.

Мені здається, він уже не здатен це правило змінити. Тому він не здатен оголосити мобілізацію,

– вважає політтехнолог.

За його словами, потрібні кремлю настрої серед росіян продовжує підтримувати пропагандистська машина. кремлівські пропагандисти працюють успішно та ефективно і, як і раніше, значна частина росіян підтримує війну з Україною.

Але, мені здається, що пік підтримки війни вже пройдений,

– заявив Шейтельман.

Він зазначив, що пік підтримки був у травні, коли окупанти наступали на Донбасі, зокрема, в Луганській області. Але відтоді ніякого настрою вже нема. А заново підняти вдруге народ на ту ж саму війну буде вже складно.

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Чи робитиме росія теракти на своїй території

Шейтельман вважає, що внесення в держдуму росії законопроєкту про визнання України спонсором тероризму є піаром, спрямованим на населення російської федерації. кремлю ж потрібно якось пояснити своєму населенню повільність темпів просування армії росії.

Тому це такий піар на внутрішній ринок,

– наголосив він.

Водночас політтехнолог висловив сумнів, що росіяни здійснюватимуть якісь теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну.

За його словами, між нинішньою росією і тією, яка було 22 років тому, є велика різниця. Адже тоді вона не керувалася путіним одноосібно. Тоді путіну потрібно було щось аргументувати й доводити народу та парламентській опозиції. Для цього тоді підривалися будинки, щоб росіяни підтримали війну в Чечні.

Сьогодні путін абсолютний правитель росії. Він просто може робити все, що захоче, з народом радитися не повинен, опозиції ніякої нема – вона вся сидить у в'язниці,

– пояснив Шейтельман.

Тому, резюмував політтехнолог, путіну не потрібні приводи. кремль уже має хороший піар-ефект від внесення законопроєкту про те, що Україна є спонсором тероризму. Якщо йому буде вигідно – визнають. Якщо ні, то не визнають.

Зверніть увагу! російські добровольці введуть себе нікчемно ще під час військових навчань – навіть не дійшовши до кордону, чинять беззаконня та свавілля. Фахівці Інституту вивчення війни зазначили, що новобранці цілими днями пиячать та чіпляються до цивільного населення.

Мобілізація в росії: що відомо

В росії дедалі частіше відмовляються від поїздки на війну в Україну. Тож агресорка діє звичним для себе методом – схиляє людей до служби обманом та примусом.

У кремлі побоюються оголошувати загальну мобілізацію, оскільки це загрожує масовими протестами по всій росії. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

Найчастіше вбивати українців приходять громадяни росії з віддалених регіонів. Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, щоб уникнути мобілізації, до війська залучаться й ув'язнених.

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