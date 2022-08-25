Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, заново поднять народ на ту же войну будет уже сложно.
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"Пик поддержки войны уже пройден"
Шейтельман сомневается, что путин пойдет на объявление военного положения в россии. Ведь уже полгода глава кремля играет в одну и ту же игру и ничего не меняет.
Мне кажется, он уже не способен изменить это правило. Поэтому он не способен объявить мобилизацию,
– считает политтехнолог.
По его словам, нужные кремлю настроения среди россиян продолжает поддерживать пропагандистская машина. кремлевские пропагандисты работают успешно и эффективно, и по-прежнему значительная часть россиян поддерживает войну с Украиной.
Но, мне кажется, что пик поддержки войны уже пройден,
– заявил Шейтельман.
Он отметил, что пик поддержки был в мае, когда оккупанты наступали на Донбассе, в частности, в Луганской области. Но с тех пор никакого настроения уже нет. А заново поднять во второй раз народ на ту же войну будет уже сложно.
Шейтельман сказал, может ли кремль объявить военное положение в россии: смотрите видео
Будет ли россия устраивать теракты на своей территории
Шейтельман считает, что внесение в госдуму россии законопроекта о признании Украины спонсором терроризма является пиаром, направленным на население российской федерации. кремлю же нужно как-то объяснить своему населению медлительность темпов продвижения армии россии.
Поэтому это такой пиар на внутренний рынок,
– подчеркнул он.
В то же время, политтехнолог выразил сомнение, что россияне будут совершать какие-то теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину.
По его словам, между нынешней россией и той, которая была 22 лет назад, есть большая разница. Ведь тогда она не руководствовалась путиным единолично. Тогда путину нужно было что-то аргументировать и доказывать народу и парламентской оппозиции. Для этого тогда взрывались дома, чтобы россияне поддержали войну в Чечне.
Сегодня путин абсолютный правитель россии. Он просто может делать все что захочет, с народом советоваться не должен, оппозиции никакой нет – она вся сидит в тюрьме,
– объяснил Шейтельман.
Поэтому, резюмировал политтехнолог, путину не нужны поводы. кремль уже имеет хороший пиар-эффект от внесения законопроекта о том, что Украина является спонсором терроризма. Если ему будет выгодно – признают. Если нет, то не признают.
Мобилизация в россии: что известно
- В россии все чаще отказываются от поездки на войну в Украину. Так что агрессор действует привычным для себя методом – склоняет людей к службе обманом и принуждением.
- В кремле опасаются объявлять всеобщую мобилизацию, поскольку это чревато массовыми протестами по всей россии. Так считает российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
- Чаще убивать украинцев приходят граждане россии из отдаленных регионов. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, чтобы избежать мобилизации, в армию привлекут и заключенных.
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