кремль продолжает обманом и принуждением проводить мобилизацию

То, что россияне не проявляют энтузиазма, – неудивительно, ведь их армия несет бешеные потери на войне, как в личном составе, так и в военной технике. Поэтому у россии просто не остается выбора – вынуждены нечестным путем склонять людей к военным контрактам, сообщает Институт войны.

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Так, ISW стало известно, что в санкт-петербурге мужчинам приходили письма с вызовом в военные пункты. Местные власти опровергли это и утверждают, что неизвестные провокаторы распространили фейковые письма с просьбой немедленно явиться в военный пункт.

Впрочем, ISW сообщила, что петербургский военный центр вербовки подтвердил распространение писем и вызовы мужчин в офис для объявления контрактной службы.

В то же время эти письма и звонки не являются призывными сообщениями и не свидетельствуют о проведении в россии общего призыва, поскольку откликнувшиеся на повестки мужчины обсуждали с военными призывниками перспективы службы по контракту.

Также российское законодательство требует получения призывниками письменного уведомления о призыве. российские юристы ранее предупреждали, что военные центры незаконно имитируют сообщения о призыве, оставленном в почтовом ящике или через спам-звонки, чтобы побудить мужчин подписать военные контракты по прибытии в центр. Распространение повесток также свидетельствует о том, что Кремль продолжает свои довоенные попытки ввести в заблуждение и заставить людей, не знающих своих прав, подписывать военные контракты для усиления российских военных усилий в Украине,

– говорится в сообщении. В соцсетях пользователи такие письма расценивают как очередную попытку испугать мужчин подписывать военные контракты на своих условиях, а не ждать всеобщей мобилизации. Скрытая мобилизация в Мариуполе российские оккупационные власти продолжили скрытую мобилизационную работу в украинском Мариуполе. В частности предлагает жителям невоенную работу на оккупированных территориях Донецкой области. В Мариупольском городском совете сообщили, что россияне рассылают мариупольцам СМС-сообщения с предложением работы в "военизированной горноспасательной службе" или водителями перед направлением новобранцев в Донецк, Горловку и Макеевку.

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