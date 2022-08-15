путин сравнил российское и западное вооружение

владимир путин 15 августа выступил на открытии форума "Армия-2022" в парке "Патриот" под москвой, пишет 24 канал. Во время выступления диктатор заявил, что российский народ якобы гордится своей армией и флотом.

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путин цинично смолчал относительно потерь россии в войне против Украины. По состоянию на 15 августа в Украине уже погибло 43 750 оккупантов.

По словам диктатора, российские военные и боевики на Донбассе "с честью выполняют долг" и "борются за россию" и "мир в так называемых квазиреспубликах".

Но и здесь путин обошел то, что на самом деле приносит так называемый "русский мир". В частности, недавно появилось видео из полностью уничтоженной Авдеевки в Донецкой области. россияне так же уничтожили Мариуполь, Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие украинские города.

путин поднял и вопросы международной политики россии. По его словам, у россии якобы много союзников – страны Азии, Африки и Латинской Америки.

россия имеет много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются под так называемого гегемона,

– сказал он.

Но здесь российский диктатор забыл сказать о том, что цивилизованный мир пытается изолировать государство-террориста, которым является россия. Государства Евросоюза хотят больше не выдавать визы россиянам, которые почему-то любят отдыхать в странах, которые, по мнению путина, "прогибаются" под мнимого гегемона.

Во время речи кремлевский диктатор сказал, что россия готова предложить своим союзникам и партнерам разное вооружение, от стрелкового до бронетехники и артиллерии, авиации и БПЛА. Он также поблагодарил российских производителей вооружений за работу на благо страны.

Многие образцы перспективных вооружений россии на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам,

– сказал он.

Но и здесь путин откровенно лукавит. По данным британской разведки, оборонная промышленность россии столкнулась с проблемами из-за войны в Украине и санкций. Вероятно, россия не выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику.

В беларуси решили не ждать с неба погоды и представили модернизированный основной боевой танк Т-72Б, отказавшись от сотрудничества с россией.

В конце концов, ВПК россии страдает из-за санкций и вынужден их обходить. Причина в том, что в российском оружии полно западных деталей, однако об этом путин тоже забыл.

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