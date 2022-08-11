беларусь разработала альтернативное решение, несмотря на контракт с россиянами
Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании. Сообщается, что беларусь недавно обнародовала подробности о новом, модернизированном внутри страны основном боевом танке Т-72Б.
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Британская разведка отмечает, что беларусь, вероятно, разработала это альтернативное решение вместо программы модификации, по которой был контракт с российской государственной компанией "Уралвагонзавод".
В Минобороны Британии также обратили внимание на проблемы в оборонной промышленности россии. В частности, в разведке сомневаются, что россия выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику.
Проблемы россии в Британии увязывают с исключительным спросом на вооружение собственных сил в Украине и усиление влияния санкций Запада.
Угроза наступления из беларуси: что известно
- Самопровозглашенные белорусские власти предоставили россии территорию беларуси для вторжения в Украину и ракетных обстрелов украинских городов. Также беларусь создает напряжение на Севере Украины.
- В Генштабе ВСУ информировали, что вероятность наступления из беларуси пока низкая. Украинские военные не наблюдают признаков создания наступательных группировок врага.
- Из-за угрозы вторжения врага из беларуси на белорусской границе в Волынской области украинские военные возвели серьезные заграждения. Также в Ровненской и Волынской областях разработали планы по эвакуации населения.
- В Генштабе ВСУ 8 августа сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях оккупанты наращивают систему ПВО. Кроме того, в беларуси продолжаются военные учения.
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