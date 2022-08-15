путін порівняв російське та західне озброєння

владімір путін 15 серпня виступив на відкритті форуму "Армія-2022" у парку "Патріот", що під Москвою, пише 24 канал. Під час виступу диктатор заявив, що російський народ буцімто пишається своєю армією та флотом.

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путін цинічно змовчав щодо втрат росії у війні проти України. Станом на 15 серпня в Україні вже загинуло 43 750 окупантів.

За словами диктатора, російські військові і бойовики на Донбасі "з честю виконують обов'язок" і "борються за росію" й "мир у так званих квазіреспубліках".

Але й тут путін оминув те, що насправді приносить так званий "русский мир". Зокрема, нещодавно з'явилося відео зі вщент знищеної Авдіївки на Донеччині. росіяни так само знищили Маріуполь, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасну та інші українські міста.

путін порушив і питання міжнародної політики росії. За його словами, у росії буцімто багато союзників – країни Азії, Африки та Латинської Америки.

росія має багато союзників та однодумців на різних континентах, які не прогинаються під так званого гегемона,

– сказав він.

Та тут російський диктатор забув сказати про те, що цивілізований світ намагається ізолювати державу-терористку, якою є росія. Держави Євросоюзу хочуть більше не видавати візи росіянам, які чомусь люблять відпочивати в країнах, які, на думку путіна, "прогинаються" під уявного гегемона.

Під час промови кремлівський диктатор сказав, що россія готова запропонувати своїм союзникам та партнерам різне озброєння, від стрілецької до бронетехніки та артилерії, авіації та БПЛА. Він також подякував російським виробникам озброєнь за роботу на благо країни.

Багато зразків перспективних озброєнь росії на роки та десятиліття випереджають закордонні аналоги, значно перевершують їх за характеристиками,

– сказав він.

Але й тут путін відверто лукавить. За даними британської розвідки, оборонна промисловість росії зіткнулася з проблемами через війну в Україні та санкції. Ймовірно, росія не виконає деякі експортні замовлення на бронетехніку.

У білорусі вирішили не чекати з неба погоди й представили модернізований основний бойовий танк Т-72Б, відмовившись від співпраці з росією.

Врешті-решт, ВПК росії страждає через санкції та вимушений їх обходити. Причина в тому, що в російській зброї повно західних деталей, однак про це путін теж забув.

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