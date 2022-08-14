Найбільше диктатору зараз потрібен мир, а не будь-яка пауза у війні. Таке переконання в ефірі 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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"Компроміси" по-путінськи
У своєму бажанню до миру, на думку опозиціонера, путін навіть готовий "розмінюватися". Наприклад, піти з Херсону й частково з Запорізької області.
"Віддайте нам Донбас, зробіть безперешкодний прохід до Криму, зафіксуйте, що Крим наш, і на цьому ми підпишемо всі мирні угоди". Я думаю, що його навіть це влаштує,
– переконаний Геннадій Гудков.
Водночас він влучно зауважив, що це точно не влаштує Україну та український народ, який на війні зазнав значних втрат, але й нині бореться за увесь світ.
Геннадій Гудков про плани путіна щодо Херсона та ЗАЕС – дивіться відео
Позиція України щодо компромісів з кремлем
- Офіційна українська влада вже неодноразово заявляла, що будь-які компроміси з агресором не можуть стосуватися територіального питання. Тому питання територіальної цілісності України – недоторканне.
- З високою долею ймовірності будь-яких поступок владі не пробачило б й українське суспільство, яке у 2004 та 2014 роках вже показувало, що на відміну від росіян не боїться влади й може її змінювати шляхом демократичних протестів.
- Однією з останніх заяв на цю тему відзначився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він запевнив, що росія повинна понести повну відповідальність за власні злочини, а війна завершиться визволенням з окупації Криму.