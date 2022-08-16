кремль продовжує обманом та примусом проводити мобілізацію

Те, що росіяни не виявляють ентузіазму, – не дивно, адже їхня армія зазнає шалених втрат на війні, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Тому у росії просто не залишається вибору – змушені нечесним шляхом схиляти людей до військових контрактів, повідомляє Інститут війни.

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Так, ISW стало відомо, що у санкт-петербурзі чоловікам приходили листи із викликом до військових пунктів. Місцева влада заперечила це і стверджує, що невідомі провокатори розповсюдили фейкові листи з проханням негайно з'явитися до військового пункту.

Втім, ISW повідомила, що петербурзький військовий центр вербування підтвердив розповсюдження листів та виклики чоловіків до офісу для оголошення контрактної служби.

Водночас ці листи та дзвінки не є призовними повідомленнями та не свідчать про запровадження в росії загального призову, оскільки чоловіки, які відгукнулися на повістки, обговорювали з військовими призовниками перспективи служби за контрактом.

Також російське законодавство вимагає отримання призовниками письмового повідомлення про призов. російські юристи раніше попереджали, що військові центри незаконно імітують повідомлення про призов, залишені в поштовій скриньці або через спам-дзвінки, щоб спонукати чоловіків підписати військові контракти після прибуття до центру. Розповсюдження повісток також свідчить про те, що Кремль продовжує свої довоєнні спроби ввести в оману та змусити людей, які не знають про свої права, підписувати військові контракти для посилення російських військових зусиль в Україні,

– йдеться у повідомленні. У соцмережах користувачі такі листи розцінюють як чергову спробу налякати чоловіків підписувати військові контракти на своїх умовах, а не чекати загальної мобілізації. Прихована мобілізація в Маріуполі російська окупаційна влада продовжила приховану мобілізаційну роботу в українському Маріуполі. Зокрема, пропонує жителям невійськову роботу на окупованих територіях Донецької області. У Маріупольській міській раді повідомили, що росіяни розсилають маріупольцям СМС-повідомлення з пропозицією роботи у "воєнізованій гірничорятувальній службі" або водіями перед направленням новобранців у Донецьк, Горлівку та Макіївку.

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