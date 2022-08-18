За неимением живой силы мобилизация стала уже условно добровольной в российских тюрьмах. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Обратите внимание российский оппозиционный политик рассказал, чего больше всего боится кремль

Человеческие ресурсы иссякают

Политик отмечает, что российское военно-политическое командование понимает проблему с живой силой, однако в стране все меньше желающих отправиться на войну против Украины.

Все свидетельствует лишь о том, что желающих воевать практически нет, несмотря на всю пропаганду, огромные деньги и льготы,

– считает Гудков.

По словам оппозиционера, показательна ситуация относительно москвы. Жители столицы россии служить не хотят, а воевать – тем более.

"Мне кажется, что в москве предлагают большие деньги. Поэтому туда набирают узбеков и всех подряд. Туда приходят еще люди из регионов, которые хотят получить больше денег. И даже этот ресурс исчерпывается. Они вербуют заключенных в ППК "Вагнера" и там мобилизация даже не добровольная, а условно добровольная. Даже принудительная в некоторых случаях", – объяснил собеседник.

путина бросят, режим растерян, кого боится кремль: смотрите видео

Общая мобилизация = протесты

Гудков подчеркнул, что путин боится объявить "настоящую мобилизацию", поскольку получит массовые протесты.

Что делают российские власти? Они пытается сделать эту мобилизацию добровольной или условно добровольной. Потому изначально предлагались большие деньги. Начинали они с депрессивных регионов, потихоньку начали публиковать разные объявления уже во всех регионах,

– добавил оппозиционер.

По словам политика, на сегодняшний день жители Ярославской области и, возможно, некоторых других регионов начали получать предложения пойти воевать за деньги против Украины на платежках коммунальных услуг.

"Грубо говоря: вам приходит платежка, где цены выросли. Возможно, вам нечем платить. Понятно, на кого это рассчитано. И здесь вам сразу предлагают пойти повоевать за немалые деньги", – рассказал Гудков.

Читайте также россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

По его словам, гражданам россии предлагают 250 тысяч рублей в месяц (4,5 тысячи долларов). В то же время средняя зарплата в депрессивных регионах колеблется от 300 до 500 долларов и может быть даже меньше.

"Совершенно очевидно, что такие деньги не могут быть привлекательными для большинства крупных городов. И вот поэтому была разнарядка разным субъектам россии набирать национальные батальоны и полки. Это дальше перерастет в соревнование денег", – резюмировал политик.

российские потери в войне против Украины: что известно

Благодаря слаженной работе и профессионализму наших защитников удалось ликвидировать уже 44 300 захватчиков .

Только за сутки ряды "двухсотых" пополнили 200 захватчиков.

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, противник отмечает значительные потери. В том числе и потому, что из Новой Каховки ВСУ сделали вторую Чернобаевку.

Вас также может заинтересовать – новый план путина и чего боится россия: смотрите видео